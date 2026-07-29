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Вован и Лексус заявили, что западные разведки считают их угрозой - РИА Новости, 29.07.2026
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16:54 29.07.2026
Вован и Лексус заявили, что западные разведки считают их угрозой

Вован и Лексус заявили, что западные разведки считают их угрозой нацбезопасности

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкПранкеры Вован и Лексус
Пранкеры Вован и Лексус - РИА Новости, 1920, 29.07.2026
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Пранкеры Вован и Лексус. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Разведки ряда западных стран считают российских пранкеров Вована и Лексуса угрозой национальной безопасности.
  • Пранкеры известны в мире благодаря розыгрышам политиков и знаменитостей.
  • Представители разведок западных стран рекомендуют своим госчиновникам и официальным лицам соблюдать бдительность при общении по телефону.
МОСКВА, 29 июл – РИА Новости. Разведки ряда западных стран считают российских пранкеров Вована и Лексуса угрозой национальной безопасности, заявили РИА Новости сами пранкеры Владимир Кузнецов и Алексей Столяров.
Вован и Лексус известны в мире благодаря многочисленным розыгрышам политиков и знаменитостей.
"Да, напугать нас время от времени пытаются. Но при этом мы не думаем, что представляем для того же Запада какую-то нависшую над ним постоянную опасность, как дамоклов меч. Наша работа достаточно редкая и штучная", - сказали они.
Тем не менее, по их словам, "по разным докладам, которые появляются в открытой печати, известно, что разведки ряда западных стран (британская, немецкая, эстонская, например) нас определяют, как "представляющие угрозу национальной безопасности".
"По крайней мере, их представители рекомендуют своим госчиновникам, официальным лицам соблюдать бдительность при общении по телефону. Но разве это что-то даст, оградит их?" - добавили пранкеры.
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