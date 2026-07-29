Вован и Лексус заявили, что западные разведки считают их угрозой

Краткий пересказ от РИА ИИ Разведки ряда западных стран считают российских пранкеров Вована и Лексуса угрозой национальной безопасности.

Пранкеры известны в мире благодаря розыгрышам политиков и знаменитостей.

Представители разведок западных стран рекомендуют своим госчиновникам и официальным лицам соблюдать бдительность при общении по телефону.

МОСКВА, 29 июл – РИА Новости. Разведки ряда западных стран считают российских пранкеров Вована и Лексуса угрозой национальной безопасности, заявили РИА Новости сами пранкеры Владимир Кузнецов и Алексей Столяров.

Вован и Лексус известны в мире благодаря многочисленным розыгрышам политиков и знаменитостей.

"Да, напугать нас время от времени пытаются. Но при этом мы не думаем, что представляем для того же Запада какую-то нависшую над ним постоянную опасность, как дамоклов меч. Наша работа достаточно редкая и штучная", - сказали они.

Тем не менее, по их словам, "по разным докладам, которые появляются в открытой печати, известно, что разведки ряда западных стран (британская, немецкая, эстонская, например) нас определяют, как "представляющие угрозу национальной безопасности".