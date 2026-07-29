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Склад Wildberries в Рязани временно не принимает поставки - РИА Новости, 29.07.2026
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11:40 29.07.2026 (обновлено: 13:11 29.07.2026)
Склад Wildberries в Рязани временно не принимает поставки

Склад Wildberries в Рязани временно прекратил принимать поставки

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкВывеска интернет-магазина Wildberries
Вывеска интернет-магазина Wildberries - РИА Новости, 1920, 29.07.2026
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Вывеска интернет-магазина Wildberries. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Склад Wildberries в Рязани временно не принимает поставки.
  • Товары, которые хранятся на складе в Рязани, временно сняты с продажи.
МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Склад Wildberries в Рязани временно не принимает поставки, а товары, уже хранящиеся там, сняты с продажи, сообщила компания.
"Склад в Рязани временно не принимает поставки. Товары, которые хранятся на этом объекте, пока сняты с продажи. Мы уже работаем над корректным отображением остатков и постараемся исправить это в ближайшее время", - говорится в сообщении в телеграм-канале для продавцов маркетплейса.
В компании предложили продавцам перенаправить поставки на склад во Владимире.
"О возобновлении работы сообщим в наших официальных каналах", - заключили там.
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