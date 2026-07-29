Краткий пересказ от РИА ИИ
- Склад Wildberries в Рязани временно не принимает поставки.
- Товары, которые хранятся на складе в Рязани, временно сняты с продажи.
МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Склад Wildberries в Рязани временно не принимает поставки, а товары, уже хранящиеся там, сняты с продажи, сообщила компания.
"Склад в Рязани временно не принимает поставки. Товары, которые хранятся на этом объекте, пока сняты с продажи. Мы уже работаем над корректным отображением остатков и постараемся исправить это в ближайшее время", - говорится в сообщении в телеграм-канале для продавцов маркетплейса.
В компании предложили продавцам перенаправить поставки на склад во Владимире.
"О возобновлении работы сообщим в наших официальных каналах", - заключили там.