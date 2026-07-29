"Динамо" продлило контракт с Моторыгиным

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Московский хоккейный клуб «Динамо» продлил контракт с вратарем Максимом Моторыгиным до 31 мая 2027 года.
- Максим Моторыгин дебютировал в КХЛ в составе клуба в 2023 году и на протяжении трех лет выступает за команду, сыграв 115 матчей.
МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Московский хоккейный клуб "Динамо" в Telegram-канале объявил о продлении контракта с вратарем клуба Максимом Моторыгиным.
Новое соглашение 23-летнего вратаря рассчитано до 31 мая 2027 года. Он дебютировал в КХЛ в составе "бело-голубых" в 2023 году и на протяжении трех лет выступает за клуб.
Всего он сыграл 115 матчей в КХЛ, отразив 92% бросков по своим воротам, и девять раз сохранил свои владения в неприкосновенности.