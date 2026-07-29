Бывшая первая ракетка мира рассказала, как потеряла все сбережения

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Испанская теннисистка Аранча Санчес Викарио потеряла состояние в размере 36 миллионов евро из-за своего бывшего мужа.
- Суд в США завершил процесс раздела имущества супругов в Майами, отклонив иски бывшей теннисистки и подтвердив, что она не сможет вернуть состояние в размере почти 30 млн евро.
- Аранча Санчес Викарио доверила управление накопленными за карьеру активами мужу, в результате чего и потеряла все сбережения.
МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Экс-первая ракетка мира испанская теннисистка Аранча Санчес Викарио рассказала, что из-за своего бывшего мужа потеряла состояние в размере 36 миллионов евро.
С 2008 по 2019 год Викарио состояла в браке с бизнесменом Хосепом Сантаканой. В 2024 году ее приговорили к условному сроку за мошенничество, а ее бывшего мужа - к трем годам и трем месяцам тюремного заключения. Помимо этого, суд в США завершил процесс раздела имущества супругов в Майами, отклонив иски бывшей теннисистки и подтвердив, что она не сможет вернуть состояние в размере почти 30 млн евро, которым владела до замужества. Как рассказала сама Викарио, она доверила управление накопленными за карьеру активами мужу, в результате чего и потеряла все сбережения.
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"Я не попала в тюрьму, потому что плачу банку 50% своего заработка. Я соблюдаю все правила, хотя в глубине души чувствую себя виноватой. Я посвятила себя теннису и никогда не занималась своими делами, потому что не знала, как это делать. Я доверяла ему, потому что он был отцом моих детей. Я влюбилась в него без памяти, а он оказался совсем не тем человеком, каким я его считала", - приводит слова Викарио La Vanguardia.
Викарио 54 года, на ее счету 29 титулов Женской теннисной ассоциации (WTA), включая четыре победы на турнирах Большого шлема. Испанка трижды выигрывала "Ролан Гаррос" (1989, 1994, 1998) и один раз US Open (1994).