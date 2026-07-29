Бывшая первая ракетка мира рассказала, как потеряла все сбережения

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"Я не попала в тюрьму, потому что плачу банку 50% своего заработка. Я соблюдаю все правила, хотя в глубине души чувствую себя виноватой. Я посвятила себя теннису и никогда не занималась своими делами, потому что не знала, как это делать. Я доверяла ему, потому что он был отцом моих детей. Я влюбилась в него без памяти, а он оказался совсем не тем человеком, каким я его считала", - приводит слова Викарио La Vanguardia.