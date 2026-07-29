Онищенко рассказал, почему не удается создать вакцину от ВИЧ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Создание вакцины от ВИЧ является сверхнаучной задачей, так как вирус атакует иммунную систему человека напрямую.
- В докладе UNAIDS говорится о риске эпидемии ВИЧ при дальнейшем сокращении финансирования программ по борьбе с инфекцией.
МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Создание вакцины от ВИЧ является сверхнаучной задачей, сложность заключается в том, что вирус атакует иммунную систему человека напрямую, рассказал РИА Новости академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко.
"ВИЧ - это та инфекция, против которой нет вакцины. И создать такую вакцину - это сверхнаучная задача. Дело в том, что он разрушает иммунную систему напрямую, разрушает то, что с ним может бороться", - сказал Онищенко.
Он добавил, что тем не менее над созданием вакцины активно работают и пытаются создать препарат.
Ранее Онищенко сообщил РИА Новости о том, что Россия за счет средств бюджета обеспечивает граждан с ВИЧ-инфекцией дорогостоящими препаратами, именно поэтому в стране удается значительно снижать уровень заболеваемости.