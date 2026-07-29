Рейтинг@Mail.ru
Онищенко рассказал, почему не удается создать вакцину от ВИЧ - РИА Новости, 29.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:01 29.07.2026
Онищенко рассказал, почему не удается создать вакцину от ВИЧ

Онищенко: создание вакцины от ВИЧ является сверхнаучной задачей

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкГеннадий Онищенко
Геннадий Онищенко - РИА Новости, 1920, 29.07.2026
© РИА Новости / Мария Девахина
Перейти в медиабанк
Геннадий Онищенко. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Создание вакцины от ВИЧ является сверхнаучной задачей, так как вирус атакует иммунную систему человека напрямую.
  • В докладе UNAIDS говорится о риске эпидемии ВИЧ при дальнейшем сокращении финансирования программ по борьбе с инфекцией.
МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Создание вакцины от ВИЧ является сверхнаучной задачей, сложность заключается в том, что вирус атакует иммунную систему человека напрямую, рассказал РИА Новости академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко.
Ранее в новом докладе Объединенной программы ООН по ВИЧ/СПИД (UNAIDS) появилась информация о том, что миру грозит эпидемия ВИЧ в случае дальнейшего сокращения финансирования программ по борьбе с инфекцией.
"ВИЧ - это та инфекция, против которой нет вакцины. И создать такую вакцину - это сверхнаучная задача. Дело в том, что он разрушает иммунную систему напрямую, разрушает то, что с ним может бороться", - сказал Онищенко.
Он добавил, что тем не менее над созданием вакцины активно работают и пытаются создать препарат.
Ранее Онищенко сообщил РИА Новости о том, что Россия за счет средств бюджета обеспечивает граждан с ВИЧ-инфекцией дорогостоящими препаратами, именно поэтому в стране удается значительно снижать уровень заболеваемости.
Экспресс-анализ крови в мобильном пункте центра профилактики и лечения ВИЧ-инфекции - РИА Новости, 1920, 29.07.2026
Онищенко рассказал, почему эпидемия ВИЧ-инфекции не грозит России
Вчера, 09:30
 
РоссияГеннадий ОнищенкоРоссийская академия наукРоссийская академия образованияЗдоровье - Общество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала