Онищенко рассказал, почему не удается создать вакцину от ВИЧ

Краткий пересказ от РИА ИИ Создание вакцины от ВИЧ является сверхнаучной задачей, так как вирус атакует иммунную систему человека напрямую.

В докладе UNAIDS говорится о риске эпидемии ВИЧ при дальнейшем сокращении финансирования программ по борьбе с инфекцией.

МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Создание вакцины от ВИЧ является сверхнаучной задачей, сложность заключается в том, что вирус атакует иммунную систему человека напрямую, рассказал РИА Новости академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко.

Ранее в новом докладе Объединенной программы ООН по ВИЧ/СПИД ( UNAIDS ) появилась информация о том, что миру грозит эпидемия ВИЧ в случае дальнейшего сокращения финансирования программ по борьбе с инфекцией.

"ВИЧ - это та инфекция, против которой нет вакцины. И создать такую вакцину - это сверхнаучная задача. Дело в том, что он разрушает иммунную систему напрямую, разрушает то, что с ним может бороться", - сказал Онищенко.

Он добавил, что тем не менее над созданием вакцины активно работают и пытаются создать препарат.