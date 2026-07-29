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Онищенко рассказал, почему эпидемия ВИЧ-инфекции не грозит России - РИА Новости, 29.07.2026
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09:30 29.07.2026 (обновлено: 18:10 29.07.2026)
Онищенко рассказал, почему эпидемия ВИЧ-инфекции не грозит России

Онищенко: Россия обеспечивает граждан с ВИЧ-инфекцией дорогостоящими препаратами

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкЭкспресс-анализ крови в мобильном пункте центра профилактики и лечения ВИЧ-инфекции
Экспресс-анализ крови в мобильном пункте центра профилактики и лечения ВИЧ-инфекции - РИА Новости, 1920, 29.07.2026
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Экспресс-анализ крови в мобильном пункте центра профилактики и лечения ВИЧ-инфекции. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Россия за счет средств бюджета обеспечивает граждан с ВИЧ-инфекцией дорогостоящими препаратами.
  • Благодаря этому в стране удалось снизить уровень заболеваемости ВИЧ-инфекцией на 40%.
  • Бесплатное обеспечение антиретровирусной терапией способствует рождению здоровых детей в семьях зараженных ВИЧ-инфекцией граждан и увеличению продолжительности жизни инфицированных.
МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Россия за счет средств бюджета обеспечивает граждан с ВИЧ-инфекцией дорогостоящими препаратами, именно поэтому в стране удается значительно снижать уровень заболеваемости, сообщил РИА Новости академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко.
Ранее в новом докладе Объединенной программы ООН по ВИЧ/СПИД (UNAIDS) появилась информация о том, что миру грозит эпидемия ВИЧ в случае дальнейшего сокращения финансирования программ по борьбе с инфекцией.
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"У нас ситуация другая, Россия покупает лекарства и раздает нашим ВИЧ-инфицированным гражданам, это дало очень хороший результат. И лекарства эти люди получают бесплатно, а они очень дорогие. Благодаря этому в последние годы заболеваемость ВИЧ-инфекцией у нас снизилась на 40%. И это цифры достоверные", - сказал Онищенко, комментируя заявление о возможной эпидемии ВИЧ в мире.
Он добавил, что благодаря бесплатному обеспечению граждан России антиретровирусной терапией в семье зараженных ВИЧ-инфекцией граждан рождаются полностью здоровые дети.
"Это дало мощный рывок в социализации ВИЧ-инфицированных. И по продолжительности жизни эти люди, принимая препараты, живут столько, сколько если бы они не были инфицированы", - подчеркнул академик.
Кроме того, профессор ПМГМУ имени И. М. Сеченова, эксперт ВОЗ, президент Российской ассоциации общественного здоровья Андрей Демин предложил включить тест на ВИЧ-инфекцию в программу диспансеризации, поскольку инфекция остается в списке десяти глобальных угроз здоровью, а раннее выявление имеет огромное значение для самих инфицированных и их семей.
"Сейчас идут разработки подходов к полному избавлению от вируса, поэтому выявление инфицированных становится еще более важным. Если ослабить мероприятия, ситуация очень быстро ухудшится. Новые методики позволяют ВИЧ-позитивным мамам рожать здоровых детей, препараты дают полноценную жизнь", - сказал Демин NEWS.ru.
Ранее в Минздраве России сообщали о том, что заболеваемость ВИЧ-инфекцией в РФ за десять лет сократилась в России вдвое, достигнув исторического минимума.
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