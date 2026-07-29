Онищенко рассказал, почему эпидемия ВИЧ-инфекции не грозит России

Краткий пересказ от РИА ИИ Россия за счет средств бюджета обеспечивает граждан с ВИЧ-инфекцией дорогостоящими препаратами.

Благодаря этому в стране удалось снизить уровень заболеваемости ВИЧ-инфекцией на 40%.

Бесплатное обеспечение антиретровирусной терапией способствует рождению здоровых детей в семьях зараженных ВИЧ-инфекцией граждан и увеличению продолжительности жизни инфицированных.

МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Россия за счет средств бюджета обеспечивает граждан с ВИЧ-инфекцией дорогостоящими препаратами, именно поэтому в стране удается значительно снижать уровень заболеваемости, сообщил РИА Новости академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко.

Ранее в новом докладе Объединенной программы ООН по ВИЧ/СПИД ( UNAIDS ) появилась информация о том, что миру грозит эпидемия ВИЧ в случае дальнейшего сокращения финансирования программ по борьбе с инфекцией.

"У нас ситуация другая, Россия покупает лекарства и раздает нашим ВИЧ-инфицированным гражданам, это дало очень хороший результат. И лекарства эти люди получают бесплатно, а они очень дорогие. Благодаря этому в последние годы заболеваемость ВИЧ-инфекцией у нас снизилась на 40%. И это цифры достоверные", - сказал Онищенко, комментируя заявление о возможной эпидемии ВИЧ в мире.

Он добавил, что благодаря бесплатному обеспечению граждан России антиретровирусной терапией в семье зараженных ВИЧ-инфекцией граждан рождаются полностью здоровые дети.

"Это дало мощный рывок в социализации ВИЧ-инфицированных. И по продолжительности жизни эти люди, принимая препараты, живут столько, сколько если бы они не были инфицированы", - подчеркнул академик.

Кроме того, профессор ПМГМУ имени И. М. Сеченова, эксперт ВОЗ, президент Российской ассоциации общественного здоровья Андрей Демин предложил включить тест на ВИЧ-инфекцию в программу диспансеризации, поскольку инфекция остается в списке десяти глобальных угроз здоровью, а раннее выявление имеет огромное значение для самих инфицированных и их семей.

"Сейчас идут разработки подходов к полному избавлению от вируса, поэтому выявление инфицированных становится еще более важным. Если ослабить мероприятия, ситуация очень быстро ухудшится. Новые методики позволяют ВИЧ-позитивным мамам рожать здоровых детей, препараты дают полноценную жизнь", - сказал Демин NEWS.ru