Валуев заявил, что Россия готова снова принять чемпионат мира по футболу

МОСКВА, 29 июл - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Экс-чемпион мира по профессиональному боксу депутат Госдумы Николай Валуев заявил РИА Новости, что Россия абсолютно точно могла бы еще раз принять чемпионат мира по футболу.

"Абсолютно точно, - ответил Валуев на вопрос о том, смогла бы Россия провести чемпионат мира по футболу. - Гарантированно. Чемпионат мира 2018 года уже показал, что мы на это способны. Его наследием мы пользуемся до сих пор, как наследием Олимпиады в Сочи".