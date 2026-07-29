Валуев заявил, что Россия готова снова принять чемпионат мира по футболу

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Николай Валуев заявил, что Россия могла бы еще раз принять чемпионат мира по футболу.
- Чемпионат мира 2026 года проходил с участием 48 национальных команд на территории США, Канады и Мексики, победителем стала сборная Испании.
МОСКВА, 29 июл - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Экс-чемпион мира по профессиональному боксу депутат Госдумы Николай Валуев заявил РИА Новости, что Россия абсолютно точно могла бы еще раз принять чемпионат мира по футболу.
"Абсолютно точно, - ответил Валуев на вопрос о том, смогла бы Россия провести чемпионат мира по футболу. - Гарантированно. Чемпионат мира 2018 года уже показал, что мы на это способны. Его наследием мы пользуемся до сих пор, как наследием Олимпиады в Сочи".
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