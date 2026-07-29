Рейтинг@Mail.ru
Валуев заявил, что Россия готова снова принять чемпионат мира по футболу - РИА Новости Спорт, 29.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Поле на Большой спортивной арене Лужники - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
18:16 29.07.2026 (обновлено: 18:21 29.07.2026)
Валуев заявил, что Россия готова снова принять чемпионат мира по футболу

Валуев заявил, что Россия наверняка могла бы вновь провести ЧМ по футболу

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкНиколай Валуев
Николай Валуев - РИА Новости, 1920, 29.07.2026
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Николай Валуев. Архивное фото
Читать в
МАКСДзен
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Николай Валуев заявил, что Россия могла бы еще раз принять чемпионат мира по футболу.
  • Чемпионат мира 2026 года проходил с участием 48 национальных команд на территории США, Канады и Мексики, победителем стала сборная Испании.
МОСКВА, 29 июл - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Экс-чемпион мира по профессиональному боксу депутат Госдумы Николай Валуев заявил РИА Новости, что Россия абсолютно точно могла бы еще раз принять чемпионат мира по футболу.
Чемпионат мира 2026 года впервые проходил с участием 48 национальных команд на территории трех стран - США, Канады и Мексики - с 11 июня по 19 июля. Победителем турнира стала сборная Испании, обыгравшая в финале команду Аргентины со счетом 1:0 после дополнительного времени.
"Абсолютно точно, - ответил Валуев на вопрос о том, смогла бы Россия провести чемпионат мира по футболу. - Гарантированно. Чемпионат мира 2018 года уже показал, что мы на это способны. Его наследием мы пользуемся до сих пор, как наследием Олимпиады в Сочи".
Футбольный мяч - РИА Новости, 1920, 29.07.2026
СМИ: УЕФА обсудит бойкот ЧМ из-за планов ФИФА
Вчера, 00:37
 
ФутболСпортРоссияСШАКанадаНиколай ВалуевГосдума РФЧМ по футболу 2026Николай Валуев
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Теннис
    Завершен
    В. Синью
    Л. Самсонова
    22
    66
  • Футбол
    Закончен (П)
    Кайрат
    Омония
    2
    0
  • Футбол
    Завершен
    Црвена Звезда
    Ларн
    5
    0
  • Футбол
    Закончен (П)
    Лех
    Орхус
    1
    5
  • Теннис
    Завершен
    М. Осорио
    А. Захарова
    43
    66
  • Футбол
    Завершен
    Гурник Забже
    Фенербахче
    1
    1
  • Теннис
    Завершен
    Д. ШнайдерВ. Уильямс
    Т. ЦяньхуэйС. Ифань
    42
    66
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала