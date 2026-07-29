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Мужчина, обвиняемый в избиении ученого в Екатеринбурге, занимается бизнесом - РИА Новости, 29.07.2026
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17:55 29.07.2026
Мужчина, обвиняемый в избиении ученого в Екатеринбурге, занимается бизнесом

Обвиняемый в избиении ученого Зезина учредил компанию «Живой Исток»

© Следственный комитет Российской ФедерацииЗадержание обвиняемого в избиении ученого Зезина в Екатеринбурге
Задержание обвиняемого в избиении ученого Зезина в Екатеринбурге - РИА Новости, 1920, 29.07.2026
© Следственный комитет Российской Федерации
Задержание обвиняемого в избиении ученого Зезина в Екатеринбурге
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Житель Екатеринбурга Александр Реверук, обвиняемый в избиении ученого Никиты Зезина, является учредителем компании "Живой Исток".
  • Она специализируется на сборе и обработке сточных вод.
МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Житель Екатеринбурга Александр Реверук, обвиняемый в избиении заслуженного работника сельского хозяйства Российской Федерации и ученого Никиты Зезина, является учредителем компании "Живой Исток", специализирующейся на сборе и обработке сточных вод, выяснило РИА Новости, изучив данные открытых источников.
Уральский федеральный аграрный научно-исследовательский центр УрО РАН сообщал, что 22 июля на 68-м году жизни скончался директор центра, известный ученый Зезин. Позднее депутат свердловского заксобрания Вячеслав Вегнер разместил на своей странице в соцсети "ВКонтакте" сведения о том, что незадолго до смерти Зезин был жестоко избит. Со слов депутата, ученый со своим заместителем осматривал опытные поля, где они увидели подростков на квадроциклах, которые портили посевы. Зезин позвонил их родителям и сказал, что довезет детей до института. На месте их встретили мужчины, которые напали на ученых и избили их.
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По данным СК РФ, 13 июля в Екатеринбурге местный житель при конфликте применил физическую силу в отношении 58-летнего и 67-летнего мужчин, которые до этого пресекли совершаемое несовершеннолетними правонарушение. Фигурант задержан, ему предъявлено обвинение в совершении хулиганских действий в отношении двух мужчин (часть 2 статьи 213 УК РФ). В правоохранительных органах сообщили РИА Новости, что обвиняемый - это Александр Реверук.
По данным сайта rusprofile.ru, мужчина является учредителем ООО "Живой Исток", зарегистрированной в Свердловской области с 9 июля 2020 года. Помимо него, доли в компании принадлежат Аркадию Вагнеру, Вячеславу Бабину. Предприятие занимается сбором и обработкой сточных вод. На сайте указано, что у компании есть налоговая задолженность, а выручка за 2025 год сократилась.
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