Мужчина, обвиняемый в избиении ученого в Екатеринбурге, занимается бизнесом

По данным сайта rusprofile.ru, мужчина является учредителем ООО "Живой Исток", зарегистрированной в Свердловской области с 9 июля 2020 года. Помимо него, доли в компании принадлежат Аркадию Вагнеру, Вячеславу Бабину. Предприятие занимается сбором и обработкой сточных вод. На сайте указано, что у компании есть налоговая задолженность, а выручка за 2025 год сократилась.