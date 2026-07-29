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На Украине киберспортсмен получил тысячи за проигрыш в договорных матчах - РИА Новости Спорт, 29.07.2026
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Киберспорт
 
19:25 29.07.2026
На Украине киберспортсмен получил тысячи за проигрыш в договорных матчах

На Украине киберспортсмен получил $9 тысяч за проигрыш в договорных матчах

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкАвтомобиль украинской полиции
Автомобиль украинской полиции - РИА Новости, 1920, 29.07.2026
© РИА Новости / Стрингер
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Автомобиль украинской полиции. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Киберспортсмен с Украины намеренно проигрывал официальные матчи в футбольном симуляторе FIFA за вознаграждение.
  • За проигрыш в четырех договорных матчах он получил почти девять тысяч долларов.
  • Суд признал мужчину виновным и назначил наказание в виде двух лет ограничения свободы, но заменил его испытательным сроком.
МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Киберспортсмен с Украины получил почти девять тысяч долларов за проигрыш в договорных матчах в футбольном симуляторе FIFA, сообщила украинская полиция.
"Полицейские задокументировали (нарушения - ред.) киберспортсмена, который за вознаграждение специально проигрывал официальные матчи в интересах организованной группы, которая зарабатывала на букмекерских ставках", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте полиции.
По данным следствия, в состав группы входили шесть человек: организатор, соорганизатор и четверо киберспортсменов. Они устраивали договорные матчи турнира ESports Battle Football и делали ставки на заранее определенные результаты как в легальных, так и в нелегальных букмекерских конторах.
"Для зрителей поединки выглядели как обычные спортивные состязания, однако их результат был заранее определен. Это позволяло участникам преступной схемы получать неправомерную прибыль от ставок", - объяснили в ведомстве.
Полиция опубликовала оперативные фотографии, на которых видно, что свои действия участники преступной группы координировали через Telegram.
В полиции рассказали, что киберспортсмен, которого удалось вычислить, намеренно проиграл четыре официальных матча в футбольном симуляторе FIFA. За проигрыш в первых трех соревнованиях он получил пять тысяч USDT (криптовалюта, чья стоимость привязана к доллару США в соотношении 1:1). За еще один договорной матч ему перечислили 3976 долларов. В общей сложности он заработал почти девять тысяч долларов.
Сообщается, что фигурант полностью признал свою вину и активно помогал расследованию. Суд признал мужчину виновным в противоправном влиянии на результаты официальных спортивных состязаний. Ему назначили наказание в виде двух лет ограничения свободы, но заменили его испытательным сроком. Расследование в отношении других участников организованной группы продолжается.
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