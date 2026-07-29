На Украине киберспортсмен получил тысячи за проигрыш в договорных матчах

Краткий пересказ от РИА ИИ Киберспортсмен с Украины намеренно проигрывал официальные матчи в футбольном симуляторе FIFA за вознаграждение.

За проигрыш в четырех договорных матчах он получил почти девять тысяч долларов.

Суд признал мужчину виновным и назначил наказание в виде двух лет ограничения свободы, но заменил его испытательным сроком.

МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Киберспортсмен с Украины получил почти девять тысяч долларов за проигрыш в договорных матчах в футбольном симуляторе FIFA, сообщила украинская полиция.

"Полицейские задокументировали (нарушения - ред.) киберспортсмена, который за вознаграждение специально проигрывал официальные матчи в интересах организованной группы, которая зарабатывала на букмекерских ставках", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте полиции.

По данным следствия, в состав группы входили шесть человек: организатор, соорганизатор и четверо киберспортсменов. Они устраивали договорные матчи турнира ESports Battle Football и делали ставки на заранее определенные результаты как в легальных, так и в нелегальных букмекерских конторах.

"Для зрителей поединки выглядели как обычные спортивные состязания, однако их результат был заранее определен. Это позволяло участникам преступной схемы получать неправомерную прибыль от ставок", - объяснили в ведомстве.

Полиция опубликовала оперативные фотографии, на которых видно, что свои действия участники преступной группы координировали через Telegram.

В полиции рассказали, что киберспортсмен, которого удалось вычислить, намеренно проиграл четыре официальных матча в футбольном симуляторе FIFA. За проигрыш в первых трех соревнованиях он получил пять тысяч USDT (криптовалюта, чья стоимость привязана к доллару США в соотношении 1:1). За еще один договорной матч ему перечислили 3976 долларов. В общей сложности он заработал почти девять тысяч долларов.