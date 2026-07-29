Пользователь "Дайвинчика" рассказал, что ему пообещали за "спецоперацию"

"С таким прям повышенным тоном мне говорил, то есть, что вот, как ты посмел такое сделать, как ты мог вообще. И после этого он говорит, вот сейчас с вами свяжется человек, и с ним дальнейшее уже решите, дабы мы закрыли этот вопрос. Со мной связался человек и сказал, что мне делать, то есть купить. Это как спецоперация, дабы доказать, что меня, как бы сказать, простило государство. За нее пообещали закрыть вопрос и бонус 250 тысяч рублей", - сказал парень на видео, добавив, что деньги ему так и не поступили.