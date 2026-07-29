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Пользователь "Дайвинчика" рассказал, что ему пообещали за "спецоперацию" - РИА Новости, 29.07.2026
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11:36 29.07.2026
Пользователь "Дайвинчика" рассказал, что ему пообещали за "спецоперацию"

Пользователь "Дайвинчика" рассказал, что за "операцию" ему обещали 250 тыс руб

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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Молодой человек был завербован спецслужбами Украины через сервис для знакомств «Дайвинчик/Leo».
  • За выполнение задания ему пообещали «закрыть вопрос» и заплатить 250 тысяч рублей, но деньги так и не поступили.
  • Видео с допросом молодого человека было опубликовано МВД России на официальном канале на платформе «Макс».
МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Молодой человек, завербованный спецслужбами Украины через популярный сервис для знакомств "Дайвинчик/Leo", рассказал, что за "спецоперацию" ему пообещали "закрыть вопрос" и "бонус" в 250 тысяч рублей.
Видео с допросом опубликовало МВД России в своем официальном канале на платформе "Макс". Молодой человек сообщил, что на сайте знакомств ему написала девушка, у них завязалось общение. Вскоре незнакомка попросила его прислать места для прогулок, так как якобы недавно переехала в Санкт-Петербург. Он это сделал, после чего получил сообщение с номером, на который необходимо было написать, иначе "будут плохие последствия".
"С таким прям повышенным тоном мне говорил, то есть, что вот, как ты посмел такое сделать, как ты мог вообще. И после этого он говорит, вот сейчас с вами свяжется человек, и с ним дальнейшее уже решите, дабы мы закрыли этот вопрос. Со мной связался человек и сказал, что мне делать, то есть купить. Это как спецоперация, дабы доказать, что меня, как бы сказать, простило государство. За нее пообещали закрыть вопрос и бонус 250 тысяч рублей", - сказал парень на видео, добавив, что деньги ему так и не поступили.
По информации ФСБ, установлены и задокументированы многочисленные факты использования Telegram-сервиса "Дайвинчик" спецслужбами Украины для вовлечения российских граждан в диверсионно-террористическую деятельность путем обмана и психологической обработки. Силовики с июля 2025 года задержали в 16 регионах РФ 46 молодых россиян из числа пользователей "Дайвинчика", по заданию спецслужб Украины, в том числе, нападавших на правоохранителей и совершавших поджоги разных объектов, сообщила ФСБ.
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