Пранкеры Вован и Лексус рассказали о работе мошеннических call-центров

МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Практически все call-центры, откуда действуют телефонные мошенники, находятся на территории Украины, на них работает целое государство, заявили РИА Новости известные пранкеры Вован (Владимир Кузнецов) и Лексус (Алексей Столяров).