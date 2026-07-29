Краткий пересказ от РИА ИИ
- Пранкеры Вован и Лексус заявили, что практически все call-центры телефонных мошенников находятся на территории Украины.
МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Практически все call-центры, откуда действуют телефонные мошенники, находятся на территории Украины, на них работает целое государство, заявили РИА Новости известные пранкеры Вован (Владимир Кузнецов) и Лексус (Алексей Столяров).
"Мы были одними из первых, кто осознал, что телефонные мошенники - это не какая-то там ерунда, мелкая проблема, а действительно национальная угроза, часть гибридной войны, которую развязал против России Киев", - сказали они.
"Практически все call-центры, откуда действуют телефонные мошенники находятся на территории Украины, на них работает целое государство", - добавили Вован и Лексус.
О том, что Запад ведет с помощью Украины гибридную войну с Россией неоднократно подчеркивал МИД РФ.