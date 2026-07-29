FT: Уиткофф и Кушнер согласились приехать в Киев

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер согласились впервые посетить Киев в рамках усилий по урегулированию конфликта на Украине.
МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер согласились впервые приехать в Киев в рамках усилий по урегулированию конфликта на Украине, утверждает газета Financial Times со ссылкой на осведомленные источники.
Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп обсудили в ходе телефонного разговора 4 июля вопросы украинского урегулирования. Американский лидер сообщил, что Уиткофф и Кушнер будут готовы в удобное время приехать в Москву.
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28 июля, 16:49