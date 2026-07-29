УЕФА обвинил ФИФА в использовании спорта для собственного обогащения

Краткий пересказ от РИА ИИ УЕФА обвинил ФИФА в использовании спорта для обогащения себя и заинтересованных лиц после предложения Инфантино о поддержке создания новой коммерческой структуры в обмен на дополнительные субсидии.

ФИФА установила срок для ассоциаций, в течение которого они должны поддержать ее предложения, иначе разовая выплата будет отменена.

УЕФА созвал экстренную онлайн-встречу для обсуждения противодействия планам Инфантино, на которой может обсуждаться бойкот.

МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) обвинил Международную федерацию футбола (ФИФА) в использовании спорта для обогащения себя и круга заинтересованных лиц после публикации письма Джанни Инфантино главам национальных федераций с предложением поддержать создание новой коммерческой структуры в обмен на дополнительные субсидии.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что Инфантино предложил федерациям поддержать создание новой коммерческой структуры в обмен на дополнительные субсидии. В письме подчеркивается, что федерациям необходимо выразить поддержку проекту до 19 сентября. Согласно документу, с 2027 года каждая из 211 национальных ассоциаций сможет получить до 40 миллионов долларов за четырехлетний цикл по программам FIFA Forward и FIFA Fast-Forward, а за 12 лет объем выплат может составить около 86 миллионов долларов.

"Сегодня мы узнали, что ФИФА установила срок для ассоциаций, в течение которого они должны поддержать ее предложения, иначе разовая выплата будет отменена. Это многое говорит об инициативе. После обсуждений со многими заинтересованными сторонами УЕФА знает, что против планов ФИФА растет сопротивление. ФИФА не может продолжать использовать наш спорт для собственного обогащения и в интересах своих друзей. Мы можем развивать футбол правильным путем. Пришло время ставить в приоритет интересы ассоциаций, клубов, лиг, игроков и болельщиков", - сообщается на странице организации в соцсети X.

Журналист Роб Харрис в среду сообщил, что УЕФА созвал экстренную онлайн-встречу членов организации в четверг для обсуждения противодействия планам Инфантино. По данным журналиста, на встрече может обсуждаться бойкот, как это было в 2021 году, когда ФИФА пришлось отказаться от идеи проведения чемпионата мира раз в два года.

Во вторник ФИФА сообщила о намерении привлечь 4,2 млрд долларов, продав частным инвесторам около 20% акций новой структуры, которой планируется передать медийные и коммерческие права организации, в том числе на мировые первенства. УЕФА опубликовал заявление с критикой планов ФИФА. СМИ сообщали, что акции может приобрести фонд Джошуа Кушнера.