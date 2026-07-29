США обвинили Иран в ударе по американским войскам на Ближнем Востоке

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Центральное командование США обвинило Тегеран в ракетном ударе по американским войскам на Ближнем Востоке.
ВАШИНГТОН, 29 июл - РИА Новости. Центральное командование США (CENTCOM) обвинило Тегеран в ракетном ударе по американским войскам на Ближнем Востоке.
"Сегодня в 17.45 по восточному времени (00.45 мск - ред.) силы Корпуса стражей исламской революции запустили из Ирана несколько баллистических ракет, попытавшись нанести внезапный удар по американским войскам, размещенным на Ближнем Востоке", - говорится в заявлении командования в соцсети X.
Президент США Дональд Трамп 8 июля заявил, что прекращение огня, достигнутое с Ираном в ночь на 18 июня, более не действует. Американские военные с 8 июля провели несколько серий атак на Иран.