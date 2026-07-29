Рейтинг@Mail.ru
США обвинили Иран в ударе по американским войскам на Ближнем Востоке - РИА Новости, 29.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
01:44 29.07.2026
США обвинили Иран в ударе по американским войскам на Ближнем Востоке

CENTCOM обвинил Тегеран в ударе по американским войскам на Ближнем Востоке

© AP Photo / Carolyn KasterПентагон
Пентагон - РИА Новости, 1920, 29.07.2026
© AP Photo / Carolyn Kaster
Пентагон. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Центральное командование США обвинило Тегеран в ракетном ударе по американским войскам на Ближнем Востоке.
ВАШИНГТОН, 29 июл - РИА Новости. Центральное командование США (CENTCOM) обвинило Тегеран в ракетном ударе по американским войскам на Ближнем Востоке.
"Сегодня в 17.45 по восточному времени (00.45 мск - ред.) силы Корпуса стражей исламской революции запустили из Ирана несколько баллистических ракет, попытавшись нанести внезапный удар по американским войскам, размещенным на Ближнем Востоке", - говорится в заявлении командования в соцсети X.
Президент США Дональд Трамп 8 июля заявил, что прекращение огня, достигнутое с Ираном в ночь на 18 июня, более не действует. Американские военные с 8 июля провели несколько серий атак на Иран.
Танкеры в Ормузском проливе - РИА Новости, 1920, 28.07.2026
Иран закроет Ормуз для стран, получающих деньги из замороженных активов
Вчера, 17:13
 
В миреТегеран (город)ИранБлижний ВостокДональд ТрампКорпус стражей исламской революцииВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала