США обвинили Иран в ударе по американским войскам на Ближнем Востоке

ВАШИНГТОН, 29 июл - РИА Новости. Центральное командование США (CENTCOM) обвинило Тегеран в ракетном ударе по американским войскам на Ближнем Востоке.

Президент США Дональд Трамп 8 июля заявил, что прекращение огня, достигнутое с Ираном в ночь на 18 июня, более не действует. Американские военные с 8 июля провели несколько серий атак на Иран.