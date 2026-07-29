Задолжал сотни тысяч. Что известно об обвиняемом в избиении ученого Зезина

МОСКВА, 29 июл — РИА новости, Анастасия Савенкова, Сергей Проскурин. В Екатеринбурге родители нескольких подростков жестоко избили профессора, директора Уральского федерального аграрного научно-исследовательского центра УрО РАН Никиту Зезина и его помощника. Через несколько дней ученый скончался от инфаркта. РИА Новости разбиралось в ситуации.

"Ждали четыре джипа"

Трагический инцидент произошел 13 июля. В тот день агроном с заместителем Александром Шаниным отправились на объезд экспериментальных полей в поселок Исток под Екатеринбургом. Там они увидели, как пятеро школьников возрастом восьми-десяти лет разъезжали на квадроциклах прямо по посадкам.

Один из скутеров увяз в грязи — ребята никак не могли его вытащить. Бросить детей вечером в безлюдной местности Зезин не мог. Попросил у одного из них номер мобильного телефона отца, позвонил и предложил довезти мальчиков до здания института. Собеседник, представившийся Аркадием Александровичем, согласился.

Служебный УАЗ доставил всех на улицу Главную — к исследовательскому центру. Там уже ждали четыре джипа.

Момент нападения на Никиту Зезина. Кадр записи камеры видеонаблюдения Момент нападения на Никиту Зезина. Кадр записи камеры видеонаблюдения

"Выскочили два отморозка. Один плюнул в лицо Никите Николаевичу, стал его бить. Побои сопровождались нецензурной бранью. Потом переключились на помощника, ветерана Афганской войны Александра Шанина. Наконец схватили детей и уехали", — рассказал РИА Новости друг Зезина, депутат Законодательного собрания Свердловской области Вячеслав Вегнер.

По его словам, заявление об избиении в отделении полиции приняли не сразу. В ведомстве это опровергли. Начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых сообщил: все зарегистрировали и взяли в работу 13 июля, Зезину выписали направление на судебно-медицинскую экспертизу, на место происшествия отправили наряд.

"Не выдержало сердце"

"Никита Николаевич говорил, что по общению со следователем понял: дело хотели замять, — вспоминает Вегнер. — Давили: якобы до пенсии не дадут доработать. Просил помочь. Я в тот момент был в зоне СВО, пообещал разобраться, как вернусь. Но встретиться мы не успели: через день родственники позвонили и сообщили о его смерти. Он просто не вынес этого унижения. Представьте, ученый в десятом поколении, интеллигент, добрейший человек, а его при детях бьют по лицу. Он даже в заявлении обозначил, что большего унижения никогда не испытывал. Сердце не выдержало".

© Следственный комитет Российской Федерации Задержание обвиняемого в избиении ученого Зезина в Екатеринбурге © Следственный комитет Российской Федерации Задержание обвиняемого в избиении ученого Зезина в Екатеринбурге

Начало конфликта зафиксировали камеры наружного наблюдения. Однако большая часть осталась за кадром — куда неизвестные оттащили ученых.

Для Шанина все обошлось без серьезных последствий — здоровье у него крепкое, добавляет Вегнер.

Депутат обратился к главе СК России Александру Бастрыкину, чтобы тот взял дело на контроль.

Следственный комитет сообщил, что один из зачинщиков драки уже задержан. Ему предъявлено обвинение по части второй статьи 213 УК России ("Хулиганство").

"Обвиняемый, находясь вблизи дома по улице Главной в городе Екатеринбурге, в ходе возникшего конфликта применил физическую силу в отношении 58-летнего и 67-летнего мужчин. <...> Один из пострадавших был госпитализирован в больницу, где скончался от сердечного заболевания. <...> Фигурант задержан", — отмечается в сообщении ведомства.

В избиении обвинили екатеринбуржца Александра Реверука.

Из материалов судебных приставов следует, что он задолжал более 400 тысяч рублей по кредитам, коммунальным платежам и другим производствам. Также с него взыскивают почти 267,5 тысячи рублей за моральный вред и 79,8 тысячи по четырем кредитам.

Точную причину смерти профессора и ее связь с нападением установит судебно-медицинская экспертиза.

© Следственный комитет Российской Федерации Обвиняемый в избиении ученого Зезина в Екатеринбурге © Следственный комитет Российской Федерации Обвиняемый в избиении ученого Зезина в Екатеринбурге

"Был достоянием России"

"Очень хороший человек и грамотный руководитель. Настоящий профессионал в своем деле", — говорят о Зезине коллеги.

Соратник погибшего, ученый Челябинского НИИ сельского хозяйства Анатолий Агеев подчеркивает: Никита Зезин был достоянием России, прошел все ступеньки карьеры в аграрной науке, руководил крупным научно-исследовательским центром с большим количеством филиалов. Он всячески способствовал внедрению достижений селекции в практику агропромышленного комплекса, повышению продуктивности зерновых и кормовых полей, помогая таким образом обеспечить продовольственную безопасность страны.