Коллега рассказал о скончавшемся на Урале ученом Зенине

Краткий пересказ от РИА ИИ Коллега и соратник умершего ученого Никиты Зезина Анатолий Агеев охарактеризовал его как вежливого, неконфликтного и отзывчивого человека.

МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Известный свердловский ученый Никита Зезин, обстоятельства смерти которого выясняет следствие, был вежливым, неконфликтным и отзывчивым человеком, рассказал РИА Новости ученый-агроном Челябинского НИИ сельского хозяйства, коллега и соратник покойного Анатолий Агеев.

Уральский федеральный аграрный научно-исследовательский центр УрО РАН сообщал, что 22 июля на 68-м году скончался директор центра, известный ученый Никита Зезин. Позднее депутат свердловского заксобрания Вячеслав Вегнер разместил на своей странице "ВКонтакте" сведения о том, что незадолго до смерти Зезин мог быть жестоко избит. По данным Вегнера, ученый сделал замечание детям, которые ездили по опытным полям на квадроциклах, уничтожая посевы, позвонил их родителям и отвез к институту, чтобы передать им детей. Однако группа людей на четырех машинах, среди которых был отец детей, жестоко избили Зезина и его заместителя Александра Шанина, сообщил депутат. По его словам, в результате побоев и стресса сердце ученого не выдержало, и спустя несколько дней он скончался.

"Он бесконфликтный человек, корректный, профессионально всегда вел наши все совещания, связанные с результатами в агронауке. Вежливость - это у него от природы. И я никогда не слышал от него грубого какого-то слова или чтобы он вспылил", - сказал Агеев, лично знакомый с Никитой Зезиным около 40 лет и работавший с ним над совместными проектами.

По его словам, Зезин всегда доносил свою точку зрения предельно корректно. Кроме того, он был неравнодушным и всегда откликался на просьбы о помощи.

"При его загруженности внимание было у него всегда. Мог всегда ответить на сообщения, на какой-то вопрос, мы с ним могли поделиться нашими текущими делами и событиями", - отметил собеседник агентства.

Пресс-служба Следственного комитета РФ сообщила, что по заявлению об избиении ученого возбуждено уголовное дело, а доклад о расследовании будет представлен главе СК Александру Бастрыкину. По данным МВД, личности участников конфликта установлены.