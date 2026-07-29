Журова вспомнила, как Тутберидзе защищала Валиеву после Олимпиады в Пекине

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Этери Тутберидзе защищала Камилу Валиеву после конфликтной ситуации на Олимпийских играх 2022 года.
- Даниил Глейхенгауз заявил, что история с дисквалификацией Валиевой в 2022 году нанесла травму всем — и Камиле, и тренерскому штабу.
- Светлана Журова отметила, что уход Валиевой из группы Тутберидзе мог быть вызван не только произошедшим на Олимпиаде, но и возрастными изменениями в психологии спортсмена.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 июл – РИА Новости, Аделя Зиатдинова. Заслуженный тренер России Этери Тутберидзе защищала фигуристку Камилу Валиеву всеми способами после конфликтной ситуации на Олимпийских играх 2022 года, заявила РИА Новости олимпийская чемпионка по конькобежному спорту депутат Госдумы Светлана Журова.
Тренер-хореограф группы Тутберидзе Даниил Глейхенгауз, комментируя причины ухода Валиевой в команду Татьяны Навки, рассказал Okko, что история с дисквалификацией фигуристки в 2022 году "подразбила отношения" между ней и тренерами, "в любом случае нанесла травму всем - и Камиле, и нам, тренерскому штабу".
«
"Думаю, ей действительно было тяжело снова приходить на тот же каток, видеть тех же людей, снова переживать все произошедшее. Но, мне кажется, тренеры защищали ее настолько, насколько могли. Думаю, причина ухода была не только в этом", - сказала Журова.
"И (Евгения) Медведева уходила, когда повзрослела. Есть возрастная психология. Одни методы работают с детьми, но перестают работать, когда спортсмен взрослеет. Тогда ему начинает казаться, что он сам знает, как лучше. Наверное, Тутберидзе тоже придерживается такого принципа: если спортсмену перестают нравиться строгость и дисциплина, никто его не держит. Не знаю, как это устроено именно у них в группе, но чувствуется, что дисциплина там очень строгая", - добавила депутат.
Источник: Валиева пришла с букетом к Тутберидзе перед переходом к Навке
7 октября 2025, 10:55