Единый день голосования в России. Архивное фото

Единый день голосования в России

ЦИК зарегистрировал на выборы в Госдуму федеральные списки семи партий

Краткий пересказ от РИА ИИ ЦИК зарегистрировал федеральные списки кандидатов семи политических партий на выборы в Госдуму.

Планируется рассмотреть вопрос о регистрации списков "Родины" и "Яблока".

МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. ЦИК уже зарегистрировал на выборы в Госдуму федеральные списки семь партий, списки еще двух партий планируют зарегистрировать в среду, сообщила председатель ЦИК России Элла Памфилова.

"На выборы депутатов Государственной Думы федерального собрания девятого созыва на сей момент зарегистрированы федеральные списки кандидатов семи партий политических", - сказала Памфилова в ходе заседания ЦИК.

В частности, зарегистрированы федеральные списки КПРФ , партий "Новые люди", "Единая Россия", ЛДПР, "Справедливая Россия", "Партии пенсионеров" и коммунистической партии "Коммунисты России".

"Сегодня на заседании планируется рассмотреть вопрос о регистрации федеральных списков кандидатов еще двух политических партий - партия "Родина" и партия "Яблоко", - добавила Памфилова.