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ЦИК зарегистрировал на выборы в Госдуму федеральные списки семи партий - РИА Новости, 29.07.2026
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Единый день голосования в России - РИА Новости, 1920, 10.09.2021
Выборы в Государственную думу
 
11:57 29.07.2026
ЦИК зарегистрировал на выборы в Госдуму федеральные списки семи партий

ЦИК планирует зарегистрировать списки еще двух партий на выборы в Госдуму

© РИА Новости / Александр Патрин | Перейти в медиабанкЕдиный день голосования в России
Единый день голосования в России - РИА Новости, 1920, 29.07.2026
© РИА Новости / Александр Патрин
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • ЦИК зарегистрировал федеральные списки кандидатов семи политических партий на выборы в Госдуму.
  • Планируется рассмотреть вопрос о регистрации списков "Родины" и "Яблока".
МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. ЦИК уже зарегистрировал на выборы в Госдуму федеральные списки семь партий, списки еще двух партий планируют зарегистрировать в среду, сообщила председатель ЦИК России Элла Памфилова.
"На выборы депутатов Государственной Думы федерального собрания девятого созыва на сей момент зарегистрированы федеральные списки кандидатов семи партий политических", - сказала Памфилова в ходе заседания ЦИК.
В частности, зарегистрированы федеральные списки КПРФ, партий "Новые люди", "Единая Россия", ЛДПР, "Справедливая Россия", "Партии пенсионеров" и коммунистической партии "Коммунисты России".
"Сегодня на заседании планируется рассмотреть вопрос о регистрации федеральных списков кандидатов еще двух политических партий - партия "Родина" и партия "Яблоко", - добавила Памфилова.
Президент России Владимир Путин назначил выборы депутатов Госдумы девятого созыва на 20 сентября 2026 года. Глава государства называл предстоящие выборы в Госдуму важнейшим внутриполитическим событием страны.
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