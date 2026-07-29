"Торпедо" продлило контракт с лучшим бомбардиром команды

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Нижегородское "Торпедо" продлило контракт с Егором Виноградовым до 31 мая 2028 года.
- В прошлом сезоне Егор Виноградов набрал 59 очков (27 голов и 32 передачи) в 77 матчах и стал лучшим бомбардиром и снайпером команды.
МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Нижегородское "Торпедо" продлило контракт с лучшим бомбардиром и снайпером команды в прошлом сезоне Егором Виноградовым, сообщается в Telegram-канале клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Новое соглашение 23-летнего воспитанника клуба рассчитано до 31 мая 2028 года.
"Егор - один из лучших воспитанников нижегородского хоккея десятилетия. В прошлом сезоне он стал лучшим бомбардиром и снайпером команды, полностью оправдав доверие. Было бы несправедливо не отметить его активный прогресс и не предложить продление отношений с клубом. Рады, что Егор принял правильное решение и продолжит радовать наших болельщиков. Уверены, что он способен стать лидером "Торпедо" на долгие годы", - заявил генеральный директор "Торпедо" Евгений Забуга.
В прошлом сезоне Виноградов набрал 59 (27 голов + 32 передачи) очков в 77 матчах.