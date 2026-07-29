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"Торпедо" продлило контракт с лучшим бомбардиром команды - РИА Новости Спорт, 29.07.2026
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11:41 29.07.2026 (обновлено: 12:26 29.07.2026)
"Торпедо" продлило контракт с лучшим бомбардиром команды

Виноградов продлил контракт с нижегородским "Торпедо"

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкХоккеисты "Торпедо"
Хоккеисты Торпедо - РИА Новости, 1920, 29.07.2026
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Нижегородское "Торпедо" продлило контракт с Егором Виноградовым до 31 мая 2028 года.
  • В прошлом сезоне Егор Виноградов набрал 59 очков (27 голов и 32 передачи) в 77 матчах и стал лучшим бомбардиром и снайпером команды.
МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Нижегородское "Торпедо" продлило контракт с лучшим бомбардиром и снайпером команды в прошлом сезоне Егором Виноградовым, сообщается в Telegram-канале клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Новое соглашение 23-летнего воспитанника клуба рассчитано до 31 мая 2028 года.
"Егор - один из лучших воспитанников нижегородского хоккея десятилетия. В прошлом сезоне он стал лучшим бомбардиром и снайпером команды, полностью оправдав доверие. Было бы несправедливо не отметить его активный прогресс и не предложить продление отношений с клубом. Рады, что Егор принял правильное решение и продолжит радовать наших болельщиков. Уверены, что он способен стать лидером "Торпедо" на долгие годы", - заявил генеральный директор "Торпедо" Евгений Забуга.
В прошлом сезоне Виноградов набрал 59 (27 голов + 32 передачи) очков в 77 матчах.
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