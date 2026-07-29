Токаев прокомментировал успех "Игр будущего"

"Игры будущего" - это инновационные международные соревнования по гибридным дисциплинам в концепции фиджитал (physical + digital), объединяющей классический спорт и киберспорт, а также технологии виртуальной и дополненной реальности (VR/AR). В октябре 2024 года пресс-служба "Игр будущего" сообщила, что третьи игры пройдут в 2026 году в Казахстане. Конкурентами страны в борьбе за право проведения соревнований выступали Перу и Чили.