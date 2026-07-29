Токаев прокомментировал успех "Игр будущего"

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что успех "Игр будущего" во многом связан с инициативой президента России Владимира Путина.
АСТАНА, 29 июл - РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что успех "Игр будущего" во многом связан с инициативой президента России Владимира Путина.
В Астане открылся III Международный мультиспортивный турнир "Игры будущего". Участниками состязаний, которые пройдут с 29 июля по 9 августа, станут более 800 спортсменов из 34 стран.
"Всем известно, что "Игры будущего" как уникальный в своем роде проект появились по инициативе России и за короткий срок приобрели по-настоящему глобальный масштаб. Можно с полной уверенностью сказать, что в успехе этого проекта заслуга президента Владимира Путина", - сказал Токаев, выступая на церемонии открытия игр.
"Игры будущего" - это инновационные международные соревнования по гибридным дисциплинам в концепции фиджитал (physical + digital), объединяющей классический спорт и киберспорт, а также технологии виртуальной и дополненной реальности (VR/AR). В октябре 2024 года пресс-служба "Игр будущего" сообщила, что третьи игры пройдут в 2026 году в Казахстане. Конкурентами страны в борьбе за право проведения соревнований выступали Перу и Чили.
Соревнования пройдут на четырех спортивных объектах Астаны, соответствующих международным стандартам: легкоатлетическом спортивном комплексе Qazaqstan, Дворце единоборств имени Жаксылыка Ушкемпирова, Национальном теннисном центре Beeline Arena и ледовом дворце "Барыс Арена". Призовой фонд "Игр будущего - 2026" составит 4,65 миллиона долларов.