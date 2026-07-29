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Токаев прокомментировал успех "Игр будущего" - РИА Новости, 29.07.2026
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17:37 29.07.2026
Токаев прокомментировал успех "Игр будущего"

Токаев: успех "Игр будущего" во многом связан с инициативой Путина

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент Казахстана Касым-Жомарт Токаев
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев - РИА Новости, 1920, 29.07.2026
© РИА Новости / POOL
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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев . Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что успех "Игр будущего" во многом связан с инициативой президента России Владимира Путина.
АСТАНА, 29 июл - РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что успех "Игр будущего" во многом связан с инициативой президента России Владимира Путина.
В Астане открылся III Международный мультиспортивный турнир "Игры будущего". Участниками состязаний, которые пройдут с 29 июля по 9 августа, станут более 800 спортсменов из 34 стран.
Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко, помощник президента Республики Казахстан Куанышбек Есекеев и посол РФ в Казахстане Алексей Бородавкин во время встречи в аэропорту в Астане - РИА Новости, 1920, 28.07.2026
Чернышенко примет участие в церемонии открытия турнира "Игры будущего 2026"
28 июля, 23:53
"Всем известно, что "Игры будущего" как уникальный в своем роде проект появились по инициативе России и за короткий срок приобрели по-настоящему глобальный масштаб. Можно с полной уверенностью сказать, что в успехе этого проекта заслуга президента Владимира Путина", - сказал Токаев, выступая на церемонии открытия игр.
"Игры будущего" - это инновационные международные соревнования по гибридным дисциплинам в концепции фиджитал (physical + digital), объединяющей классический спорт и киберспорт, а также технологии виртуальной и дополненной реальности (VR/AR). В октябре 2024 года пресс-служба "Игр будущего" сообщила, что третьи игры пройдут в 2026 году в Казахстане. Конкурентами страны в борьбе за право проведения соревнований выступали Перу и Чили.
Соревнования пройдут на четырех спортивных объектах Астаны, соответствующих международным стандартам: легкоатлетическом спортивном комплексе Qazaqstan, Дворце единоборств имени Жаксылыка Ушкемпирова, Национальном теннисном центре Beeline Arena и ледовом дворце "Барыс Арена". Призовой фонд "Игр будущего - 2026" составит 4,65 миллиона долларов.
Михаил Дегтярев - РИА Новости, 1920, 29.07.2026
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Вчера, 09:50
 
КазахстанКасым-Жомарт ТокаевРоссияВладимир ПутинАстанаИгры будущего
 
 
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