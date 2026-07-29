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Тигров, подаренных Россией Казахстану, скоро выпустят в дикую природу - РИА Новости, 29.07.2026
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13:49 29.07.2026
Тигров, подаренных Россией Казахстану, скоро выпустят в дикую природу

Амурских тигров, подаренных Россией Казахстану, скоро выпустят в дикую природу

© Фото : Государственный природный резерват "Иле-Балхаш"Тигры, переданные Россией Казахстану, в резервате "Иле-Балхаш"
Тигры, переданные Россией Казахстану, в резервате Иле-Балхаш - РИА Новости, 1920, 29.07.2026
© Фото : Государственный природный резерват "Иле-Балхаш"
Тигры, переданные Россией Казахстану, в резервате "Иле-Балхаш". Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Россия передала Казахстану четырех амурских тигров в рамках программы восстановления их популяции.
  • Двух из четырех амурских тигров планируют выпустить в дикую природу в ближайший месяц после оценки их готовности.
  • Тигры находятся в хорошем физическом состоянии, их поведение соответствует поведению диких животных.
АЛМА-АТА, 29 июл - РИА Новости. Двух из четырех амурских тигров, переданных Россией Казахстану, планируют выпустить в дикую природу в ближайший месяц после оценки готовности животных к самостоятельной жизни, сообщает министерство экологии республики.
В конце мая Россия в рамках программы восстановления популяции тигра в Казахстане передала из Хабаровского края четырех амурских тигров. Животных разместили в специально подготовленных вольерах государственного природного резервата "Иле-Балхаш" на юге республики. Президент РФ Владимир Путин назвал этот проект примером партнерства России и Казахстана в природоохранной сфере. Позже по согласованию сторон тиграм дали имена, символизирующие сотрудничество двух стран и связь с природой Центральной и Восточной Азии: самца назвали Амур, тигрицу - Умит (в переводе с казахского - Надежда), а двух тигрят - Туран и Уссури.
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"На сегодняшний день вопрос выпуска взрослых тигров находится на завершающей стадии рассмотрения. При сохранении текущих положительных результатов и успешном прохождении заключительных этапов оценки выпуск может состояться уже в ближайший месяц. Однако точная дата будет определена исключительно после завершения всех предусмотренных процедур и получения соответствующих заключений специалистов", - приводит комментарий минэкологии госагентство "Казинформ".
Уточняется, что в случае положительного решения двух взрослых тигров выпустят на территорию государственного природного резервата "Иле-Балхаш". В ведомстве также отметили, что животные находятся в хорошем физическом состоянии, а их поведение соответствует поведению диких тигров: при приближении людей они удаляются, избегая контакта, и не проявляют агрессии.
Амурский тигр - один из самых редких хищников планеты, занесен в Международную Красную книгу. В России эти кошки обитают на территории четырех субъектов: Приморского и Хабаровского краев, Амурской области, Еврейской автономной области. По результатам сплошного учета, в России обитают порядка 750 амурских тигров, включая тигрят.
Международный день тигра ежегодно отмечается 29 июля. Праздник учредили в 2010 году на Международном форуме "Тигриный саммит" по инициативе 13 стран, на территории которых обитают эти хищники.
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