Российская теннисистка в 16 лет ворвалась в элиту. Это новая Шарапова?

В российском теннисе появилась новая звезда? Ее называют одной из самых перспективных теннисисток планеты, она же ставит перед собой только одну цель – стать первой ракеткой мира. РИА Новости Спорт разбирается, кто же такая Кристина Лютова.

Из "Олимпийца" в США

"Нет сомнений, что в лице Кристины Лютовой у нас появилась новая звезда", - с таких слов начинается статья о россиянке, опубликованная на официальном сайте Международной федерации тенниса

Лютова родилась в Москве 2 февраля 2010 года. Теннисную карьеру начинала в школе олимпийского резерва "Олимпиец", расположенной в Новопеределкино. К слову, там же занимался и ее младший брат. В своей возрастной категории в России Кристина показывала весьма неплохие результаты, завоевав не один титул. Но в 2020 году Лютова переехала в Редмонд, штат Вашингтон. Спустя некоторое время теннисистка присоединилась к академии Виталия Горина.

© Фото : Социальные сети Кристины Лютовой Российская теннисистка Кристина Лютова © Фото : Социальные сети Кристины Лютовой Российская теннисистка Кристина Лютова

С Гориным неразрывно связаны некоторые громкие имена мирового и российского тенниса. Под его началом работал победитель 7 турниров АТР в одиночном разряде и обладатель Кубка Дэвиса Дмитрий Турсунов, победительница юниорского Уимблдона Софья Жук, а также хорошо известный любителям спорта Игорь Куницын.

Первым по-настоящему громким успехом Лютовой стала победа на турнире Orange Bowl в возрасте до 12 лет. "Я счастлива, спасибо всем за поддержку, академии, тренерам, всем моим старым и новым друзьям, которых я приобрела тут, в Майами. Благодарна Академии Горина за то, что могу быть частью команды мечты", - писала Лютова в социальных сетях. "Восходящая звезда на корте! Путешествие только начинается, и ее будущее ожидает быть ярким", - отмечалось в официальном аккаунте академии.

© Фото : Социальные сети Кристины Лютовой Российская теннисистка Кристина Лютова © Фото : Социальные сети Кристины Лютовой Российская теннисистка Кристина Лютова

"Невероятно многообещающее будущее"

К 14 годам Кристина поняла, что уже готова переходить на профессиональный уровень. Этому способствовали не только условия подготовки, но и тот факт, что на территории США проходит большое количество турниров самого разного уровня. Спустя почти два года Лютова взяла первый титул в новом для себя ранге, победив на турнире ITF W35 в Лас-Вегасе. Россиянка сделала это, не проиграв ни одного сета.

После победы Кристина в первую очередь поблагодарила маму: "Не смогла бы добиться этого без нее, ее наставничество бесценно. Продолжаем в том же духе".

Действительно, Лютова продолжила разрывать. Далее – успех на турнире категории W100 ITF в Индиан-Харбор-Бич и попадание на 303-ю строчку рейтинга WTA. В финале 11 мая Лютова обыграла аргентинку Хулию Риеру, обладательницу семи титулов ITF в одиночном разряде. В возрасте 16 лет и 97 дней она стала второй самой молодой теннисисткой в ​​истории, выигравшей титул W100. После Алины Корнеевой.

© Фото : Социальные сети Кристины Лютовой Российская теннисистка Кристина Лютова © Фото : Социальные сети Кристины Лютовой Российская теннисистка Кристина Лютова

"Ее будущее выглядит невероятно многообещающим", - отмечалось в статье на сайте World Tennis. Не прошло и месяца, как Лютова взяла второй титул ITF W100, в Самтере, не отдав соперницам ни сета. Пять побед в пяти матчах против представительниц США и звание самой молодой теннисистки в истории, когда-либо побеждавшей на нескольких турнирах категории W100. "Талант, ориентированный как на будущее, так и на настоящее", - отмечали специалисты.

В июле Лютова заявилась на Memphis Classic, крупный турнир категории WTA 250, призовой фонд которого превышает 280 тысяч долларов. После успешного прохождения квалификации россиянка вышла в основную сетку и попала на первую сеяную – свою соотечественницу Екатерину Александрову. При счете 7:6 (7:2), 4:6, 5:4 в пользу Лютовой соперница снялась из-за травмы.