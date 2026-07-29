Темрезов: около 27 тыс жителей КЧР стали участниками "Активного долголетия"

МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Около 27 тысяч жителей старшего поколения участвуют в программах "Активного долголетия" в Карачаево-Черкесии в 2026 году, сообщил глава региона Рашид Темрезов.

"Забота о старшем поколении – один из безусловных приоритетов социальной политики Карачаево-Черкесии. Сегодня в республике действует целый комплекс мер, чтобы наши старшие как можно дольше сохраняли здоровье, социальную активность и привычный образ жизни. Работу ведем в рамках программы "Активное долголетие" нацпроекта "Семья", разработанного по поручению президента России, а также при поддержке партии "Единая Россия"", – написал Темрезов в своем канале на платформе "Макс".

По его словам, бесплатное социально-медицинское обслуживание на дому получают пожилые граждане, в частности, одинокие, нуждающиеся в уходе, имеющие ограниченные возможности здоровья, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации.

Клубы по интересам объединяют старшее поколение республики для общения, творчества, занятий физической активностью, экскурсий и культурных мероприятий. В этом году их участниками стали почти 850 человек. Кроме того, в Урупском, Хабезском и Малокарачаевском районах успешно работают центры старшего поколения, где для пожилых граждан организованы культурно-досуговые, образовательные и просветительские мероприятия.

В "Школе ухода" родственников обучают правильному уходу за маломобильными пожилыми гражданами. Обучение уже прошли свыше 287 человек.

Работают пункт проката технических средств реабилитации, а также служба "Социальное такси", которой в 2026 году воспользовался 231 человек. Кроме того, мобильные бригады доставляют граждан старшего возраста, проживающих в сельских населенных пунктах, в медицинские организации для прохождения диспансеризации и профосмотров.

Около 25 тысяч жителей республики старшего возраста регулярно занимаются физкультурой и спортом, принимают участие в спартакиадах "Старшее поколение" и "Активное долголетие". В 2025 году открыт и оснащен современным медоборудованием новый центр здоровья в Урупском районе, в текущем году планируется открытие такого центра в Малокарачаевском районе.

Для пожилых граждан проводятся занятия по финансовой грамотности, развивается движение "серебряных" волонтеров, которое сегодня объединяет 828 человек.

Проект "Кавказское долголетие" открывает новые возможности для путешествий, оздоровительных выездов и виртуальных экскурсий, помогая расширять круг общения и сохранять активность, подчеркнул глава региона.