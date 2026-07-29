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Темрезов: около 27 тыс жителей КЧР стали участниками "Активного долголетия" - РИА Новости, 29.07.2026
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Карачаево-Черкесская Республика
 
16:01 29.07.2026
Темрезов: около 27 тыс жителей КЧР стали участниками "Активного долголетия"

Рашид Темрезов: порядка 27 тыс жителей КЧР участвуют в "Активном долголетии"

© Фото : пресс-служба главы Карачаево-Черкесии Глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов
Глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов - РИА Новости, 1920, 29.07.2026
© Фото : пресс-служба главы Карачаево-Черкесии
Глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов
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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Около 27 тысяч жителей старшего поколения участвуют в программах "Активного долголетия" в Карачаево-Черкесии в 2026 году, сообщил глава региона Рашид Темрезов.
"Забота о старшем поколении – один из безусловных приоритетов социальной политики Карачаево-Черкесии. Сегодня в республике действует целый комплекс мер, чтобы наши старшие как можно дольше сохраняли здоровье, социальную активность и привычный образ жизни. Работу ведем в рамках программы "Активное долголетие" нацпроекта "Семья", разработанного по поручению президента России, а также при поддержке партии "Единая Россия"", – написал Темрезов в своем канале на платформе "Макс".
По его словам, бесплатное социально-медицинское обслуживание на дому получают пожилые граждане, в частности, одинокие, нуждающиеся в уходе, имеющие ограниченные возможности здоровья, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации.
Клубы по интересам объединяют старшее поколение республики для общения, творчества, занятий физической активностью, экскурсий и культурных мероприятий. В этом году их участниками стали почти 850 человек. Кроме того, в Урупском, Хабезском и Малокарачаевском районах успешно работают центры старшего поколения, где для пожилых граждан организованы культурно-досуговые, образовательные и просветительские мероприятия.
В "Школе ухода" родственников обучают правильному уходу за маломобильными пожилыми гражданами. Обучение уже прошли свыше 287 человек.
Работают пункт проката технических средств реабилитации, а также служба "Социальное такси", которой в 2026 году воспользовался 231 человек. Кроме того, мобильные бригады доставляют граждан старшего возраста, проживающих в сельских населенных пунктах, в медицинские организации для прохождения диспансеризации и профосмотров.
Около 25 тысяч жителей республики старшего возраста регулярно занимаются физкультурой и спортом, принимают участие в спартакиадах "Старшее поколение" и "Активное долголетие". В 2025 году открыт и оснащен современным медоборудованием новый центр здоровья в Урупском районе, в текущем году планируется открытие такого центра в Малокарачаевском районе.
Для пожилых граждан проводятся занятия по финансовой грамотности, развивается движение "серебряных" волонтеров, которое сегодня объединяет 828 человек.
Проект "Кавказское долголетие" открывает новые возможности для путешествий, оздоровительных выездов и виртуальных экскурсий, помогая расширять круг общения и сохранять активность, подчеркнул глава региона.
"Наши старшие – это самые родные люди, которым мы обязаны жизнью, воспитанием и семейными ценностями. Поэтому и впредь будем создавать все условия для их активного долголетия, здоровья и достойного качества жизни", – сказал Темрезов.
 
Карачаево-Черкесская РеспубликаРашид ТемрезовМалокарачаевский районУрупский район
 
 
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