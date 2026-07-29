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Использование Telegram в личных целях не нарушает закон, заявили в ГД - РИА Новости, 29.07.2026
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13:02 29.07.2026
Использование Telegram в личных целях не нарушает закон, заявили в ГД

Депутат Свинцов: использование Telegram в личных целях не нарушает закон

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкЛоготип мессенджера Telegram на экране монитора и телефона
Логотип мессенджера Telegram на экране монитора и телефона - РИА Новости, 1920, 29.07.2026
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Логотип мессенджера Telegram на экране монитора и телефона. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Зампред комитета Госдумы по информационной политике Свинцов заявил, что Telegram на сегодняшний день не признан экстремистским сервисом.
  • Использование Telegram в личных целях не является нарушением закона.
МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Telegram на сегодняшний день не признан экстремистским сервисом, и использование платформы гражданами в личных целях не является нарушением закона, заявил РИА Новости зампред комитета Госдумы по информационной политике Андрей Свинцов.
Ранее ФСБ России сообщила, что основатель Telegram Павел Дуров, которому в рамках уголовного дела предъявлено обвинение по статье о содействии террористической деятельности, объявляется в международный розыск. Там добавили, что администрация мессенджера не удалила каналы, чаты и боты, активно используемые спецслужбами Украины для подготовки диверсионно-террористических актов в России, массовых убийств, а также кибермошенничества.
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"Я хочу успокоить всех граждан нашей страны, что на сегодняшний день сам сервис Telegram не признан экстремистским или каким-то. То есть сама IT-платформа, сама компания, она пока работает почти в легальном поле, то есть никаких последствий нет", - сказал Свинцов.
Он напомнил, что даже западные сервисы, признанные экстремистскими, такие как Facebook* и Instagram*, по-прежнему используются гражданами для частной переписки, и это не является нарушением закона, поэтому тем, кто пользуется Telegram в личных целях, беспокоиться не о чем.
Если же речь идет о нелегальных действиях - мошенничестве, создании финансовых пирамид - они пресекаются действующим законодательством независимо от того, через какой сервис действуют преступники, добавил депутат.
"Это, в любом случае, уголовное дело в отношении самого преступления. А какими инструментами это было достигнуто, это уже вопрос второй", - подытожил Свинцов.
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ТехнологииРоссияУкраинаАндрей СвинцовПавел ДуровTelegramГосдума РФФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
 
 
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