Юрист пояснил, могут ли россияне использовать Telegram и оплачивать Premium

Краткий пересказ от РИА ИИ Россияне могут использовать Telegram в личных и деловых целях, если они не будут заниматься противоправной деятельностью в мессенджере, рассказал юрист Александр Хаминский.

Но ситуация может кардинально измениться, если приложение официально признают террористическим или экстремистским.

МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Граждане РФ могут использовать Telegram в личных и деловых целях, если они не будут заниматься противоправной деятельностью в мессенджере, рассказал РИА Новости юрист, руководитель центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский.

ФСБ сообщила, что администрация Telegram не удалила каналы, чаты и боты, в их числе сервис знакомств "Дайвинчик", активно используемые спецслужбами Украины для вербовки молодежи в России и подготовки диверсионно-террористических актов, массовых убийств, а также кибермошенничества. Основателю Telegram Павлу Дурову предъявлено обвинение в содействии терроризму, он объявляется в международный розыск.

"Для рядовых пользователей мессенджера в России пока нет прямой угрозы. Если гражданин использует Telegram в личных или деловых целях, не участвуя в обсуждении противоправной деятельности в групповых чатах и не подписываясь на соответствующие каналы, ему ничего не грозит", - рассказал Хаминский.

При этом юрист предупредил, что ситуация может кардинально измениться, если Telegram официально признают террористическим или экстремистским сообществом.

"В этом случае сам факт использования платформы может повлечь серьезные неблагоприятные последствия. В частности, покупка премиум-аккаунтов или любые другие способы оплаты услуг Telegram будут приравниваться к финансированию экстремистской деятельности", - отметил Хаминский.

По словам собеседника, установить и доказать такие платежи будет легко, поскольку списание денег происходит непосредственно со счетов пользователей.

"Это создает зону правового риска даже для тех, кто никогда не нарушал закон", - добавил Хаминский.

Кроме того, он отметил, что "однозначно недопустимо вступать в "Дайвинчик" и другие подобные группы, которые под видом сервиса знакомств фактически вербуют детей и подростков для террористической деятельности".