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Из Марий Эл в зону СВО отправили девять автомобилей и стройматериалы - РИА Новости, 29.07.2026
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Надежные люди
 
14:04 29.07.2026
Из Марий Эл в зону СВО отправили девять автомобилей и стройматериалы

Из Марий Эл в зону СВО отправили девять автомобилей, стройматериалы и запчасти

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 29.07.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Из Марий Эл отправили 68-й гуманитарный конвой участникам специальной военной операции.
  • В состав груза вошли автомобили повышенной проходимости, стройматериалы, генераторы, запчасти и другие необходимые вещи.
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 29 июл - РИА Новости. Девять автомобилей, стройматериалы, генераторы и запчасти отправили из Марий Эл участникам специальной военной операции, сообщил глава республики Юрий Зайцев.
По его данным, это 68-й гуманитарный конвой от Марий Эл. Три фуры и грузовая "Газель" поедут в зону специальной военной операции и прифронтовые регионы.
"Собрали для наших бойцов действительно необходимую помощь: 9 автомобилей повышенной проходимости, оборудование для связи и защиты от дронов, электросамокаты, генераторы, стройматериалы для блиндажей, инструменты, запчасти, воду и, конечно, посылки из дома", - написал Зайцев в своем Telegram-канале.
Он отметил, что груз сформирован на базе благотворительного фонда "За Марий Эл" и поблагодарил муниципалитеты, предприятия и волонтеров за вклад в общее дело.
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