Из Марий Эл в зону СВО отправили девять автомобилей и стройматериалы

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Из Марий Эл отправили 68-й гуманитарный конвой участникам специальной военной операции.
- В состав груза вошли автомобили повышенной проходимости, стройматериалы, генераторы, запчасти и другие необходимые вещи.
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 29 июл - РИА Новости. Девять автомобилей, стройматериалы, генераторы и запчасти отправили из Марий Эл участникам специальной военной операции, сообщил глава республики Юрий Зайцев.
По его данным, это 68-й гуманитарный конвой от Марий Эл. Три фуры и грузовая "Газель" поедут в зону специальной военной операции и прифронтовые регионы.
"Собрали для наших бойцов действительно необходимую помощь: 9 автомобилей повышенной проходимости, оборудование для связи и защиты от дронов, электросамокаты, генераторы, стройматериалы для блиндажей, инструменты, запчасти, воду и, конечно, посылки из дома", - написал Зайцев в своем Telegram-канале.
Он отметил, что груз сформирован на базе благотворительного фонда "За Марий Эл" и поблагодарил муниципалитеты, предприятия и волонтеров за вклад в общее дело.