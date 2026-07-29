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Семьи из студентов с сентября смогут получать комнаты в общежитиях - РИА Новости, 29.07.2026
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02:20 29.07.2026
Семьи из студентов с сентября смогут получать комнаты в общежитиях

Селезнев: студенческие семьи смогут получать комнаты в общежитиях с 1 сентября

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкЗдание общежития Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова
Здание общежития Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова - РИА Новости, 1920, 29.07.2026
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Здание общежития Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • С 1 сентября вузы обязаны выделить отдельные комнаты для проживания студенческих семей.
  • Студенческая семья — это молодая семья, в которой оба супруга — студенты в возрасте до 35 лет включительно, или единственный родитель или усыновитель ребенка в возрасте до 35 лет включительно, обучающийся по программе среднего профессионального или высшего образования.
  • Для получения отдельной комнаты студенческим семьям необходимо предоставить свидетельство о заключении брака и свидетельство о рождении или усыновлении, а также подать заявление в образовательную организацию с приложением ряда документов.
МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Студенческие семьи с сентября этого года смогут получать отдельные комнаты в общежитиях, рассказал РИА Новости депутат Госдумы Валерий Селезнев (ЛДПР).
"С 1 сентября вузы обязаны выделить отдельные комнаты для проживания студенческих семей, публиковать на сайте информацию о количестве таких комнат, создать комиссию, которая рассматривает заявления семейных студентов отдельно от других заявлений" - сказал он.
Депутат напомнил, что, согласно закону о молодежной политике, студенческая семья - это молодая семья, в которой оба супруга - студенты в возрасте до 35 лет включительно, или единственный родитель или усыновитель ребенка в возрасте до 35 лет включительно, обучающийся по программе среднего профессионального или высшего образования.
По его словам, для получения отдельной комнаты нужно предоставить свидетельство о заключении брака и свидетельство о рождении или усыновлении.
"Для получения места в общежитии нужно: подать заявление в образовательную организацию, приложить документы, подтверждающие факт обучения по очной или заочной форме, отсутствие регистрации и жилья в собственности в городе, где находится вуз, при необходимости - документы о тяжелом материальном положении", - заключил он.
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