Семьи из студентов с сентября смогут получать комнаты в общежитиях

Краткий пересказ от РИА ИИ
- С 1 сентября вузы обязаны выделить отдельные комнаты для проживания студенческих семей.
- Студенческая семья — это молодая семья, в которой оба супруга — студенты в возрасте до 35 лет включительно, или единственный родитель или усыновитель ребенка в возрасте до 35 лет включительно, обучающийся по программе среднего профессионального или высшего образования.
- Для получения отдельной комнаты студенческим семьям необходимо предоставить свидетельство о заключении брака и свидетельство о рождении или усыновлении, а также подать заявление в образовательную организацию с приложением ряда документов.
МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Студенческие семьи с сентября этого года смогут получать отдельные комнаты в общежитиях, рассказал РИА Новости депутат Госдумы Валерий Селезнев (ЛДПР).
"С 1 сентября вузы обязаны выделить отдельные комнаты для проживания студенческих семей, публиковать на сайте информацию о количестве таких комнат, создать комиссию, которая рассматривает заявления семейных студентов отдельно от других заявлений" - сказал он.
Депутат напомнил, что, согласно закону о молодежной политике, студенческая семья - это молодая семья, в которой оба супруга - студенты в возрасте до 35 лет включительно, или единственный родитель или усыновитель ребенка в возрасте до 35 лет включительно, обучающийся по программе среднего профессионального или высшего образования.
По его словам, для получения отдельной комнаты нужно предоставить свидетельство о заключении брака и свидетельство о рождении или усыновлении.
"Для получения места в общежитии нужно: подать заявление в образовательную организацию, приложить документы, подтверждающие факт обучения по очной или заочной форме, отсутствие регистрации и жилья в собственности в городе, где находится вуз, при необходимости - документы о тяжелом материальном положении", - заключил он.