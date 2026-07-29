Семьи из студентов с сентября смогут получать комнаты в общежитиях

Краткий пересказ от РИА ИИ С 1 сентября вузы обязаны выделить отдельные комнаты для проживания студенческих семей.

Студенческая семья — это молодая семья, в которой оба супруга — студенты в возрасте до 35 лет включительно, или единственный родитель или усыновитель ребенка в возрасте до 35 лет включительно, обучающийся по программе среднего профессионального или высшего образования.

Для получения отдельной комнаты студенческим семьям необходимо предоставить свидетельство о заключении брака и свидетельство о рождении или усыновлении, а также подать заявление в образовательную организацию с приложением ряда документов.

МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Студенческие семьи с сентября этого года смогут получать отдельные комнаты в общежитиях, рассказал РИА Новости депутат Госдумы Валерий Селезнев (ЛДПР).

"С 1 сентября вузы обязаны выделить отдельные комнаты для проживания студенческих семей, публиковать на сайте информацию о количестве таких комнат, создать комиссию, которая рассматривает заявления семейных студентов отдельно от других заявлений" - сказал он.

Депутат напомнил, что, согласно закону о молодежной политике, студенческая семья - это молодая семья, в которой оба супруга - студенты в возрасте до 35 лет включительно, или единственный родитель или усыновитель ребенка в возрасте до 35 лет включительно, обучающийся по программе среднего профессионального или высшего образования.

По его словам, для получения отдельной комнаты нужно предоставить свидетельство о заключении брака и свидетельство о рождении или усыновлении.