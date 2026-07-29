Члена команды Южной Кореи по стрельбе задержали из-за патронов в автомобиле

Краткий пересказ от РИА ИИ Член сборной Южной Кореи по стендовой стрельбе был задержан за хранение 818 дробовых патронов в багажнике автомобиля, при разрешенном количестве до 400.

Стрелок был лишен места в национальной сборной на предстоящих Азиатских играх.

МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Член сборной Южной Кореи по стендовой стрельбе был задержан за хранение в багажнике своего автомобиля чрезмерного количества дробовых патронов, сообщает агентство Yonhap News.

Личность стрелка не разглашается. Сообщается, что 22 июля он отправился в Ханчжоу (Китай) для участия в международных соревнованиях, оставив свою машину на парковке Национального тренировочного центра. Сотрудник тренировочного центра, проходивший мимо автомобиля с открытым багажником, обнаружил внутри 818 дробовых патронов.