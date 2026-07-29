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Члена команды Южной Кореи по стрельбе задержали из-за патронов в автомобиле - РИА Новости Спорт, 29.07.2026
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16:32 29.07.2026
Члена команды Южной Кореи по стрельбе задержали из-за патронов в автомобиле

Члена команды Южной Кореи по стрельбе задержали из-за количества патронов в авто

© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкЧемпионат по прикладной стрельбе в Приморском крае
Чемпионат по прикладной стрельбе в Приморском крае - РИА Новости, 1920, 29.07.2026
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Член сборной Южной Кореи по стендовой стрельбе был задержан за хранение 818 дробовых патронов в багажнике автомобиля, при разрешенном количестве до 400.
  • Стрелок был лишен места в национальной сборной на предстоящих Азиатских играх.
МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Член сборной Южной Кореи по стендовой стрельбе был задержан за хранение в багажнике своего автомобиля чрезмерного количества дробовых патронов, сообщает агентство Yonhap News.
Личность стрелка не разглашается. Сообщается, что 22 июля он отправился в Ханчжоу (Китай) для участия в международных соревнованиях, оставив свою машину на парковке Национального тренировочного центра. Сотрудник тренировочного центра, проходивший мимо автомобиля с открытым багажником, обнаружил внутри 818 дробовых патронов.
Согласно правилам, спортсмену разрешается хранить до 400 патронов. Полиция начала расследование и допросила стрелка, который вернулся домой 25 июля, после того как снялся с соревнований в Китае. Федерация стрельбы Кореи объявила, что лишила его места в национальной сборной на предстоящих Азиатских играх.
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