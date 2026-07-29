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Литва боится ослабления антироссийского консенсуса в ЕС, заявил экс-депутат - РИА Новости Спорт, 29.07.2026
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15:20 29.07.2026
Литва боится ослабления антироссийского консенсуса в ЕС, заявил экс-депутат

Панкратов: Литва боится ослабления антироссийского консенсуса

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкАвтомобиль посла Литвы
Автомобиль посла Литвы - РИА Новости, 1920, 29.07.2026
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Автомобиль посла Литвы. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Исполком МОК временно восстановил статус ОКР и отменил рекомендации об ограничениях для российских спортсменов.
  • МИД Литвы предложил поправки, согласно которым российских и белорусских деятелей культуры, образования и спорта, приезжающих в страну для участия в мероприятиях, необходимо обязать подписывать декларацию с осуждением СВО.
  • Бывший депутат Рижской думы Руслан Панкратов заявил, что Литва боится ослабления антироссийского консенсуса в ЕС и является одним из главных лоббистов жесткой линии «наказания» России в институтах Евросоюза.
МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Литва, призывающая не допускать российских и белорусских спортсменов к соревнованиям в Европе, боится любого ослабления антироссийского консенсуса в ЕС, заявил РИА Новости бывший депутат Рижской думы Руслан Панкратов.
Исполком Международного олимпийского комитета (МОК) 7 июля временно восстановил статус Олимпийского комитета России (ОКР) и отменил рекомендации для международных федераций об ограничениях в отношении российских спортсменов. Глава министерства иностранных дел в Литве Кестутис Будрис, в свою очередь, призвал провести дискуссию о том, чтобы не давать возможность РФ и Белоруссии участвовать в соревнованиях в Европе.
Позднее МИД Литвы предложил поправки, согласно которым российских и белорусских деятелей культуры, образования и спорта, приезжающих в страну для участия в мероприятиях, необходимо обязать подписывать декларацию с осуждением СВО.
Панкратов назвал цели литовского министерства "абсурдными", поскольку российские белорусские спортсмены не могут нести никакой угрозы государству, состоящем в НАТО.
"На самом деле, перед нами самая, что ни на есть показательная реакция элиты лимитрофа, панически боящейся любой трещины в антироссийском консенсусе Евросоюза", - сказал Панкратов.
Он подчеркнул, что Литва является одним из главных лоббистов жесткой линии "наказания" России в институтах Евросоюза. Местным элитам, подчеркнул собеседник, важно показать, что санкционная логика должна быть тотальной и необратимой. "Отсюда попытка перевести даже допуск спортсменов в плоскость "угрозы" внешней политике: мол, если Европе позволить один шаг навстречу, завтра заговорят об отмене других ограничений", - заключил Панкратов.
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