Литва боится ослабления антироссийского консенсуса в ЕС, заявил экс-депутат

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Исполком МОК временно восстановил статус ОКР и отменил рекомендации об ограничениях для российских спортсменов.
- МИД Литвы предложил поправки, согласно которым российских и белорусских деятелей культуры, образования и спорта, приезжающих в страну для участия в мероприятиях, необходимо обязать подписывать декларацию с осуждением СВО.
- Бывший депутат Рижской думы Руслан Панкратов заявил, что Литва боится ослабления антироссийского консенсуса в ЕС и является одним из главных лоббистов жесткой линии «наказания» России в институтах Евросоюза.
МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Литва, призывающая не допускать российских и белорусских спортсменов к соревнованиям в Европе, боится любого ослабления антироссийского консенсуса в ЕС, заявил РИА Новости бывший депутат Рижской думы Руслан Панкратов.
Исполком Международного олимпийского комитета (МОК) 7 июля временно восстановил статус Олимпийского комитета России (ОКР) и отменил рекомендации для международных федераций об ограничениях в отношении российских спортсменов. Глава министерства иностранных дел в Литве Кестутис Будрис, в свою очередь, призвал провести дискуссию о том, чтобы не давать возможность РФ и Белоруссии участвовать в соревнованиях в Европе.
Позднее МИД Литвы предложил поправки, согласно которым российских и белорусских деятелей культуры, образования и спорта, приезжающих в страну для участия в мероприятиях, необходимо обязать подписывать декларацию с осуждением СВО.
Панкратов назвал цели литовского министерства "абсурдными", поскольку российские белорусские спортсмены не могут нести никакой угрозы государству, состоящем в НАТО.
"На самом деле, перед нами самая, что ни на есть показательная реакция элиты лимитрофа, панически боящейся любой трещины в антироссийском консенсусе Евросоюза", - сказал Панкратов.
Он подчеркнул, что Литва является одним из главных лоббистов жесткой линии "наказания" России в институтах Евросоюза. Местным элитам, подчеркнул собеседник, важно показать, что санкционная логика должна быть тотальной и необратимой. "Отсюда попытка перевести даже допуск спортсменов в плоскость "угрозы" внешней политике: мол, если Европе позволить один шаг навстречу, завтра заговорят об отмене других ограничений", - заключил Панкратов.