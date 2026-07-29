Краткий пересказ от РИА ИИ Исполком МОК временно восстановил статус ОКР и отменил рекомендации об ограничениях для российских спортсменов.

МИД Литвы предложил поправки, согласно которым российских и белорусских деятелей культуры, образования и спорта, приезжающих в страну для участия в мероприятиях, необходимо обязать подписывать декларацию с осуждением СВО.

Бывший депутат Рижской думы Руслан Панкратов заявил, что Литва боится ослабления антироссийского консенсуса в ЕС и является одним из главных лоббистов жесткой линии «наказания» России в институтах Евросоюза.

МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Литва, призывающая не допускать российских и белорусских спортсменов к соревнованиям в Европе, боится любого ослабления антироссийского консенсуса в ЕС, заявил РИА Новости бывший депутат Рижской думы Руслан Панкратов.

Исполком Международного олимпийского комитета (МОК) 7 июля временно восстановил статус Олимпийского комитета России (ОКР) и отменил рекомендации для международных федераций об ограничениях в отношении российских спортсменов. Глава министерства иностранных дел в Литве Кестутис Будрис, в свою очередь, призвал провести дискуссию о том, чтобы не давать возможность РФ и Белоруссии участвовать в соревнованиях в Европе.

Позднее МИД Литвы предложил поправки, согласно которым российских и белорусских деятелей культуры, образования и спорта, приезжающих в страну для участия в мероприятиях, необходимо обязать подписывать декларацию с осуждением СВО.

Панкратов назвал цели литовского министерства "абсурдными", поскольку российские белорусские спортсмены не могут нести никакой угрозы государству, состоящем в НАТО.

"На самом деле, перед нами самая, что ни на есть показательная реакция элиты лимитрофа, панически боящейся любой трещины в антироссийском консенсусе Евросоюза", - сказал Панкратов.