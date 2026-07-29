Вопросы музейного дела обсудят на форуме объединенных культур в Петербурге

С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 июл – РИА Новости. Актуальные вопросы музейного дела, реставрации, сохранения культурного наследия обсудят на секции "Музеи" XII Санкт-Петербургского международного форума объединенных культур, сообщила пресс-служба Государственного Эрмитажа.

« "Сохранение культурного наследия, актуальные вопросы музейного дела, вопросы реституции, реставрации и этики археологии станут ключевыми темами секции "Музеи" XII Санкт-Петербургского международного форума объединенных культур", - говорится в сообщении.

Михаил Пиотровский. Деловая программа объединит руководителей крупнейших музеев, представителей профильных органов государственной власти, специалистов в области сохранения и реставрации объектов культурного наследия, а также российских и зарубежных экспертов. Руководитель секции - генеральный директор Государственного Эрмитажа

Отмечается, что музеи всегда были пространством, где сохраняется память человечества и ведется разговор о ценностях, объединяющих разные поколения и культуры. "Сегодня звучат голоса о том, что музеи устарели, хранят награбленные ценности и являются порождением исключительно европейской культуры. Отменяются музеи как "хранилища краденого", отменяются культурные заимствования, нарастают реституционные требования", - сказал Пиотровский, слова которого приводятся в сообщении.

Именно этим темам будет посвящена деловая программа секции. В центре внимания участников - вопросы сохранения исторической памяти и культурной идентичности, современные подходы к развитию музейных институций, международное взаимодействие музейного сообщества.

"В рамках форума мы обсудим острые вопросы: что такое культурное заимствование, проблемы реституции, кому принадлежит право на интерпретацию культурного кода. Эти темы часто лежат в основе серьезных конфликтов. Цель - найти способы, с помощью которых музеи могут способствовать укреплению мира, делая суверенные культуры частью общемирового наследия", - отметил генеральный директор Эрмитажа.