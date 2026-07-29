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Экс-бойца UFC Смита арестовали по обвинению в домашнем насилии, пишут СМИ - РИА Новости Спорт, 29.07.2026
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Единоборства
 
08:58 29.07.2026
Экс-бойца UFC Смита арестовали по обвинению в домашнем насилии, пишут СМИ

ESPN: экс-бойца UFC Смита арестовали по обвинению в домашнем насилии

© Фото : Соцсети спортсменаЭнтони Смит
Энтони Смит - РИА Новости, 1920, 29.07.2026
© Фото : Соцсети спортсмена
Энтони Смит. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Энтони Смит задержан в штате Небраска по обвинению в совершении трех тяжких преступлений.
  • Спортсмену предъявлены обвинения в домашнем насилии с тяжкими телесными повреждениями, угрозах убийством и незаконном лишении свободы.
МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Бывший боец UFC Энтони Смит задержан в штате Небраска по обвинению в совершении трех тяжких преступлений, сообщает ESPN.
По информации издания, 38-летнему американскому спортсмену предъявлены обвинения в домашнем насилии, повлекшем за собой тяжкие телесные повреждения, угрозах убийством и незаконном лишении свободы.
В понедельник вечером суд выдал ордер на его арест, и Смит добровольно явился в полицию во вторник вечером, на данный момент он находится в тюрьме округа Сарпи (штат Небраска, США), залог пока не назначен.
На счету Смита 39 побед и 22 поражения в ММА. В 2019 году он в титульном поединке UFC проиграл Джону Джонсу единогласным решением судей. В 2025 году боец объявил о завершении карьеры. В последнее время выступал в качестве аналитика на трансляциях UFC.
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