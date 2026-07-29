Экс-бойца UFC Смита арестовали по обвинению в домашнем насилии, пишут СМИ

По информации издания, 38-летнему американскому спортсмену предъявлены обвинения в домашнем насилии, повлекшем за собой тяжкие телесные повреждения, угрозах убийством и незаконном лишении свободы.

На счету Смита 39 побед и 22 поражения в ММА. В 2019 году он в титульном поединке UFC проиграл Джону Джонсу единогласным решением судей. В 2025 году боец объявил о завершении карьеры. В последнее время выступал в качестве аналитика на трансляциях UFC.