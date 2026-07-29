Экс-бойца UFC Смита арестовали по обвинению в домашнем насилии, пишут СМИ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Энтони Смит задержан в штате Небраска по обвинению в совершении трех тяжких преступлений.
- Спортсмену предъявлены обвинения в домашнем насилии с тяжкими телесными повреждениями, угрозах убийством и незаконном лишении свободы.
МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Бывший боец UFC Энтони Смит задержан в штате Небраска по обвинению в совершении трех тяжких преступлений, сообщает ESPN.
По информации издания, 38-летнему американскому спортсмену предъявлены обвинения в домашнем насилии, повлекшем за собой тяжкие телесные повреждения, угрозах убийством и незаконном лишении свободы.
На счету Смита 39 побед и 22 поражения в ММА. В 2019 году он в титульном поединке UFC проиграл Джону Джонсу единогласным решением судей. В 2025 году боец объявил о завершении карьеры. В последнее время выступал в качестве аналитика на трансляциях UFC.
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