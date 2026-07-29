СМИ: УЕФА обсудит бойкот ЧМ из-за планов ФИФА

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Национальные ассоциации — члены УЕФА проведут экстренное совещание для обсуждения возможности бойкота чемпионата мира.
- Причиной бойкота может стать несогласие УЕФА с планами ФИФА по созданию новой коммерческой компании с внешними инвестициями.
- Европейские страны готовы использовать угрозу бойкота, так как ФИФА полагается на европейские сборные для успеха чемпионата мира.
МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Национальные ассоциации, являющиеся членами Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), проведут экстренное совещание, в котором обсудят возможность бойкота чемпионата мира из-за своего несогласия с планами Международной федерации футбола (ФИФА) по созданию новой коммерческой компании с внешними инвестициями, сообщает Sky.
Во вторник ряд СМИ, включая Bloomberg и The Times, сообщили о намерении ФИФА продать частным инвесторам около 20% акций новой структуры, которой планируется передать медийные и коммерческие права организации. Позже ФИФА подтвердила эту информацию на своем официальном сайте. УЕФА опубликовал заявление с критикой планов ФИФА и подчеркнул, что "никто не является владельцем футбола".
Отмечается, что на текущей неделе члены УЕФА проведут экстренное совещание в онлайн-формате, чтобы обсудить планы ФИФА. Европейские страны готовы использовать угрозу бойкота чемпионата мира. Противодействие европейцев может быть ослаблено тем фактом, что в УЕФА входят 55 национальных ассоциаций, в то время как ФИФА достаточно поддержки большинства из 211 ассоциаций, многие из которых зависят от финансирования со стороны всемирной организации. Однако ФИФА полагается на европейские сборные для успеха чемпионата мира, что дает УЕФА рычаг для давления. В 2021 году ФИФА уже отказалась от идеи проводить чемпионаты мира каждые два года, когда президент УЕФА Александер Чеферин заявил, что в таком случае европейские команды откажутся в них участвовать.