СМИ: УЕФА обсудит бойкот ЧМ из-за планов ФИФА

МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Национальные ассоциации, являющиеся членами Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), проведут экстренное совещание, в котором обсудят возможность бойкота чемпионата мира из-за своего несогласия с планами Международной федерации футбола (ФИФА) по созданию новой коммерческой компании с внешними инвестициями, сообщает Sky.