Во Владимире будут судить подростков по обвинению в экстремизме

В июне прошлого года обвиняемые совершили несколько нападений на мужчин, троих из которых они посчитали алкоголиками. Одного из них подростки ударили ножом в спину. Еще одной жертвой фигурантов стал 20-летний инвалид первой группы. Как отметили в ведомстве, молодой человек страдает отставанием в развитии, поэтому часто играет во дворе с подростками.