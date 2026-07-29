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Во Владимире будут судить подростков по обвинению в экстремизме - РИА Новости, 29.07.2026
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12:34 29.07.2026 (обновлено: 13:55 29.07.2026)
Во Владимире будут судить подростков по обвинению в экстремизме

СК: во Владимире будут судить группу подростков по обвинению в экстремизме

© Фото : Следком Владимирской области/MAXНападение подростков на мужчину во Владимире
Нападение подростков на мужчину во Владимире - РИА Новости, 1920, 29.07.2026
© Фото : Следком Владимирской области/MAX
Нападение подростков на мужчину во Владимире
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Группу подростков во Владимире будут судить по обвинению в создании экстремистского сообщества и четырех нападениях на мужчин.
  • Подростки придерживались радикальных взглядов и совершали насильственные действия в отношении лиц, которых считали ведущими антиобщественный образ жизни.
  • Пятерым подросткам в возрасте от 15 до 18 лет предъявлено обвинение по статьям о хулиганстве, создании экстремистского сообщества и публичных действиях, направленных на возбуждение вражды.
ТУЛА, 29 июл – РИА Новости. Группу подростков во Владимире будут судить по обвинению в создании экстремистского сообщества и четырех нападениях на мужчин, сообщила пресс-служба регионального следственного управления СК России.
"Следствием установлено, что в 2025 году двое несовершеннолетних стали придерживаться радикальных взглядов и создали экстремистскую организацию для совершения насильственных действий в отношении лиц, ведущих, по их мнению, антиобщественный образ жизни, а также лиц иных групп", - говорится в канале ведомства на платформе "Макс".
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По данным пресс-службы прокуратуры Владимирской области, к участию в сообществе несовершеннолетние привлекли пятерых знакомых, двое из которых не достигли возраста привлечения к уголовной ответственности.
В июне прошлого года обвиняемые совершили несколько нападений на мужчин, троих из которых они посчитали алкоголиками. Одного из них подростки ударили ножом в спину. Еще одной жертвой фигурантов стал 20-летний инвалид первой группы. Как отметили в ведомстве, молодой человек страдает отставанием в развитии, поэтому часто играет во дворе с подростками.
"Без достаточных оснований отнеся его к лицам, страдающим педофилией и посягающим на половую неприкосновенность несовершеннолетних, они распылили ему в лицо газовые баллончики", - добавили в пресс-службе прокуратуры.
Свои действия несовершеннолетние снимали на камеру и публиковали видеозаписи в экстремистских каналах.
В пресс-службе СУСК уточнили, что пятерым подросткам в возрасте от 15 до 18 лет в зависимости от роли предъявлено обвинение в хулиганстве, совершенном с применением насилия и предмета, используемого в качестве оружия, группой лиц (часть 2 статьи 213 УК РФ), создании экстремистского сообщества (части 1 и 2 статьи 282.1 УК РФ), а также публичных действиях, направленных на возбуждение вражды по отношению к группе лиц (пункт "в" части 2 статьи 282 УК РФ).
Уголовное дело направлено на рассмотрение в суд.
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