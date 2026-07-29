СК объединил дела подростков в Петербурге, завербованных в "Дайвинчик"

Краткий пересказ от РИА ИИ
- СК объединил в одно производство 15 дел о терактах в Санкт-Петербурге, совершенных подростками.
- Теракты совершались с мая 2025 года по май 2026 года путем поджогов автотранспорта, административных зданий и топливораздаточных колонок участниками Telegram-сервиса "Дайвинчик/Leo", завербованными спецслужбами Украины.
МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. СК РФ объединил в одно 15 дел о терактах в Санкт-Петербруге, совершенных подростками, завербованными Киевом в сервисе "Дайвинчик/Leo", сообщила РИА Новости официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.
"Следственными органами ГСУ СК России по Санкт-Петербургу в одно производство соединено 15 уголовных дел, возбужденных в период с мая 2025 по май 2026 года по фактам совершения несовершеннолетними, являвшимися пользователями указанного Telegram-сервиса, террористических актов путем поджогов автотранспорта, административных зданий, а также топливораздаточных колонок", - сказала Петренко.
Кроме того, следствие также устанавливает личности конкретных сотрудников спецслужб Украины, которые вербовали несовершеннолетних.