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СК объединил дела подростков в Петербурге, завербованных в "Дайвинчик" - РИА Новости, 29.07.2026
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09:12 29.07.2026
СК объединил дела подростков в Петербурге, завербованных в "Дайвинчик"

СК объединил 15 дел подростков в Петербурге, завербованных в "Дайвинчик"

© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 29.07.2026
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Автомобиль Следственного комитета России . Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • СК объединил в одно производство 15 дел о терактах в Санкт-Петербурге, совершенных подростками.
  • Теракты совершались с мая 2025 года по май 2026 года путем поджогов автотранспорта, административных зданий и топливораздаточных колонок участниками Telegram-сервиса "Дайвинчик/Leo", завербованными спецслужбами Украины.
МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. СК РФ объединил в одно 15 дел о терактах в Санкт-Петербруге, совершенных подростками, завербованными Киевом в сервисе "Дайвинчик/Leo", сообщила РИА Новости официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.
"Следственными органами ГСУ СК России по Санкт-Петербургу в одно производство соединено 15 уголовных дел, возбужденных в период с мая 2025 по май 2026 года по фактам совершения несовершеннолетними, являвшимися пользователями указанного Telegram-сервиса, террористических актов путем поджогов автотранспорта, административных зданий, а также топливораздаточных колонок", - сказала Петренко.
Кроме того, следствие также устанавливает личности конкретных сотрудников спецслужб Украины, которые вербовали несовершеннолетних.
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РоссияКиевСанкт-ПетербургСветлана ПетренкоСледственный комитет России (СК РФ)Происшествия
 
 
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