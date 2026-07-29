СК объединил дела подростков в Петербурге, завербованных в "Дайвинчик"

МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. СК РФ объединил в одно 15 дел о терактах в Санкт-Петербруге, совершенных подростками, завербованными Киевом в сервисе "Дайвинчик/Leo", сообщила РИА Новости официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.