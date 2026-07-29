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Селебрини заключил с "Сан-Хосе" рекордный контракт в истории НХЛ - РИА Новости Спорт, 29.07.2026
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Хоккей
 
18:35 29.07.2026 (обновлено: 18:36 29.07.2026)
Селебрини заключил с "Сан-Хосе" рекордный контракт в истории НХЛ

Селебрини заключил с "Сан-Хосе" рекордный по зарплате контракт в истории НХЛ

© AP Photo / Darko BandicКанадский нападающий Маклин Селебрини
Канадский нападающий Маклин Селебрини - РИА Новости, 1920, 29.07.2026
© AP Photo / Darko Bandic
Канадский нападающий Маклин Селебрини . Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Канадский нападающий Маклин Селебрини подписал пятилетний контракт с "Сан-Хосе Шаркс", который станет рекордным по средней зарплате — 18,8 миллиона долларов за сезон.
МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Канадский нападающий Маклин Селебрини подписал пятилетний контракт с "Сан-Хосе Шаркс", который станет рекордным по средней зарплате за сезон, сообщается на сайте клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Соглашение 20-летнего форварда рассчитано на пять лет и вступит в силу в сезоне-2027/28. Средняя зарплата Селебрини по новому контракту составит 18,8 миллиона долларов за сезон, что станет рекордным показателем в истории НХЛ. На данный момент рекорд принадлежит шведскому нападающему "Анахайм Дакс" Лео Карлссону (18 млн).
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"Всего за два сезона в НХЛ, будучи еще подростком, а также благодаря выступлениям на международной арене Маклин зарекомендовал себя как один из лучших игроков мира. Мы очень рады, что он остается в нашей команде и станет центральной фигурой молодого ядра "Сан-Хосе". По мере того как мы продолжаем строить команду, способную ежегодно бороться за Кубок Стэнли, хочу поблагодарить Маклина и его представителей за уважение при переговорном процессе и за гибкость, которую они проявили, чтобы клуб мог эффективно распределять средства при дальнейшем комплектовании состава", - заявил генеральный менеджер клуба Майк Грир.
Селебрини был выбран "Сан-Хосе" под первым номером на драфте 2024 года. В своем дебютном сезоне он набрал 63 очка (25 голов + 38 передач) в 70 матчах и стал финалистом "Колдер Трофи" - приза лучшему новичку. В сезоне-2025/26 канадец набрал 115 очков (45+70) в 82 встречах, занял четвертое место в списке лучших бомбардиров и стал третьим игроком в истории лиги в возрасте до 20 лет после Уэйна Гретцки и Сидни Кросби, завершившим сезон в пятерке лучших бомбардиров.
В мае Селебрини в возрасте 19 лет стал капитаном сборной Канады на чемпионате мира в Швейцарии и занял с ней четвертое место. Форвард стал самым молодым капитаном в истории мужской национальной команды на международном турнире. Также он завоевал с национальной командой серебро Олимпиады-2026.
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ХоккейШвейцарияКанадаСидни КросбиУэйн ГретцкиСан-Хосе ШарксАнахайм ДаксНациональная хоккейная лига (НХЛ)Спорт
 
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