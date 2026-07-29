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Банковские счета Дурова в России могут заблокировать, сообщил адвокат - РИА Новости, 29.07.2026
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11:56 29.07.2026
Банковские счета Дурова в России могут заблокировать, сообщил адвокат

Зернов: Дурову могут заблокировать банковские счета в России

© REUTERS / Albert GeaПавел Дуров
Павел Дуров - РИА Новости, 1920, 29.07.2026
© REUTERS / Albert Gea
Павел Дуров. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Павлу Дурову предъявлено обвинение по делу о содействии терроризму, он объявлен в международный розыск.
  • В случае включения Павла Дурова в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга его банковские счета в России будут заблокированы.
МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Основателю Telegram Павлу Дурову, обвиняемому в содействии терроризму, заблокируют банковские счета в РФ в случае его включения в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга, сообщил РИА Новости адвокат Олег Зернов.
В среду ФСБ РФ сообщила, что администрация Telegram не удалила каналы, чаты и боты, активно используемые спецслужбами Украины для вербовки молодежи в России и подготовки диверсионно-террористических актов, массовых убийств, а также кибермошенничества. Дурову предъявлено обвинение по делу о содействии терроризму, он объявляется в международный розыск.
Как ранее заявил агентству опрошенный в качестве эксперта адвокат, Дурова могут внести в перечень Росфинмониторинга в ближайшее время из-за обвинения по части 1.1 статьи 205.1 УК РФ (склонение, вербовка или иное вовлечение лиц в совершение преступлений террористической направленности).
"В случае внесения в перечень денежные средства фигуранта этого списка подлежат блокировке финансовыми организациями. Физлица из списка вправе осуществлять операции, направленные на получение и расходование заработной платы в размере, не превышающем 10 тысяч рублей на каждого члена семьи, осуществлять операции, направленные на уплату налогов и штрафов, а также по возникшим до включения в перечень обязательствам", - рассказал Зернов.
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