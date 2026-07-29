Банковские счета Дурова в России могут заблокировать, сообщил адвокат

МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Основателю Telegram Павлу Дурову, обвиняемому в содействии терроризму, заблокируют банковские счета в РФ в случае его включения в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга, сообщил РИА Новости адвокат Олег Зернов.

Как ранее заявил агентству опрошенный в качестве эксперта адвокат, Дурова могут внести в перечень Росфинмониторинга в ближайшее время из-за обвинения по части 1.1 статьи 205.1 УК РФ (склонение, вербовка или иное вовлечение лиц в совершение преступлений террористической направленности).

"В случае внесения в перечень денежные средства фигуранта этого списка подлежат блокировке финансовыми организациями. Физлица из списка вправе осуществлять операции, направленные на получение и расходование заработной платы в размере, не превышающем 10 тысяч рублей на каждого члена семьи, осуществлять операции, направленные на уплату налогов и штрафов, а также по возникшим до включения в перечень обязательствам", - рассказал Зернов.