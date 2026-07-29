Пользователи KakaoTalk из России сообщают о сбоях в работе приложения

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Пользователи мессенджера KakaoTalk в России жалуются на плохую работу приложения.
- По данным сервиса Downreport, проблемы со входом в аккаунт и долгие загрузки наиболее часто отмечались в Москве, Санкт-Петербурге и Новосибирске.
МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Пользователи южнокорейского мессенджера KakaoTalk в России жалуются на плохую работу мобильного приложения, свидетельствуют данные сервиса Downreport.
"Массовый сбой KakaoTalk! Пользователи сообщают о проблемах", - указывается на сайте сервиса.
По данным на 16.35 мск пользователи жалуются, что не могут войти в аккаунт и на долгие загрузки. Больше всего за последний час поступило сообщений о сбоях в работе мессенджера из Москвы - 36%, Санкт-Петербурга - 11% и Новосибирска - 3%.
Помимо этого, по данным сервиса, возможны неполадки в работе турецкого мессенджера BiP. Так, жалобы в основном приходили из Москвы, Санкт-Петербурга и Краснодара.