В СПЧ назвали условие для работы Telegram и других цифровых площадок

Краткий пересказ от РИА ИИ Мессенджер Telegram и другие цифровые площадки смогут работать в России, если будут соблюдать законодательство и не нарушать информационные права граждан.

Объявление в международный розыск основателя Telegram Павла Дурова ожидаемо, так как он систематически нарушал российские законы.

Важно продолжать развивать суверенные цифровые ресурсы России в условиях санкций, идеологической войны и проведения СВО.

МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Мессенджер Telegram и другие цифровые площадки смогут работать в России, если будут соблюдать законодательство, не нарушая информационных прав граждан, заявил РИА Новости член СПЧ, председатель движения "Гражданский комитет России" Артур Шлыков.

Член СПЧ отметил, что объявление в международный розыск основателя Telegram Павла Дурова ожидаемо, так как он систематически нарушал российские законы, в том числе не удаляя из мессенджера каналы, которые использовались для подготовки террористических атак в России.

"Не только в отношении Telegram, но и в адрес других площадок уже озвучено справедливое и главное цивилизованное предложение - соблюдать российские законы и информационные права наших граждан. Соблюдение этих базовых требований является условием, при котором иностранные ресурсы могут работать в нашей стране", - сказал Шлыков.

В то же время в условиях санкций, идеологической войны и проведения СВО для России, по словам члена СПЧ, важно продолжать развивать свои суверенные цифровые ресурсы.