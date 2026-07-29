Рейтинг@Mail.ru
В СПЧ назвали условие для работы Telegram и других цифровых площадок - РИА Новости, 29.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:15 29.07.2026
В СПЧ назвали условие для работы Telegram и других цифровых площадок

Член СПЧ Шлыков: Telegram сможет работать в России при соблюдении законов

© РИА НовостиЛоготип мессенджера Telegram
Логотип мессенджера Telegram - РИА Новости, 1920, 29.07.2026
© РИА Новости
Логотип мессенджера Telegram. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Мессенджер Telegram и другие цифровые площадки смогут работать в России, если будут соблюдать законодательство и не нарушать информационные права граждан.
  • Объявление в международный розыск основателя Telegram Павла Дурова ожидаемо, так как он систематически нарушал российские законы.
  • Важно продолжать развивать суверенные цифровые ресурсы России в условиях санкций, идеологической войны и проведения СВО.
МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Мессенджер Telegram и другие цифровые площадки смогут работать в России, если будут соблюдать законодательство, не нарушая информационных прав граждан, заявил РИА Новости член СПЧ, председатель движения "Гражданский комитет России" Артур Шлыков.
Член СПЧ отметил, что объявление в международный розыск основателя Telegram Павла Дурова ожидаемо, так как он систематически нарушал российские законы, в том числе не удаляя из мессенджера каналы, которые использовались для подготовки террористических атак в России.
"Не только в отношении Telegram, но и в адрес других площадок уже озвучено справедливое и главное цивилизованное предложение - соблюдать российские законы и информационные права наших граждан. Соблюдение этих базовых требований является условием, при котором иностранные ресурсы могут работать в нашей стране", - сказал Шлыков.
В то же время в условиях санкций, идеологической войны и проведения СВО для России, по словам члена СПЧ, важно продолжать развивать свои суверенные цифровые ресурсы.
Ранее ФСБ России сообщила, что основатель Telegram Павел Дуров, которому в рамках уголовного дела предъявлено обвинение по статье о содействии террористической деятельности, объявляется в международный розыск. Там добавили, что администрация мессенджера не удалила каналы, чаты и боты, активно используемые спецслужбами Украины для подготовки диверсионно-террористических актов в России, массовых убийств, а также кибермошенничества.
Павел Дуров - РИА Новости, 1920, 29.07.2026
Французский юрист допустил задержание Дурова за пределами ЕС
Вчера, 17:52
 
ТехнологииРоссияУкраинаПавел ДуровTelegramФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Общество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала