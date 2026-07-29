Краткий пересказ от РИА ИИ Певица Земфира продала подвал площадью 134 квадратных метра на 5-й Магистральной улице в Москве.

Подвал оставался пустым после отъезда артистки из России, хотя она планировала организовать в нем звукозаписывающую студию.

МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Певица Земфира* продала подвал площадью 134 квадратных метров в Москве, которым владела почти 20 лет, помещение оставалось пустым после отъезда артистки из России, сообщил Певица Земфира* продала подвал площадью 134 квадратных метров в Москве, которым владела почти 20 лет, помещение оставалось пустым после отъезда артистки из России, сообщил Telegram-канал Shot.

"Рокерша продала подвал площадью 134 "квадрата" на 5-й Магистральной улице в Москве. Сделка была завершена несколько месяцев назад. В нем артистка планировала организовать звукозаписывающую студию, но уехала из РФ - и помещение осталось простаивать. Подвалом она владела почти 20 лет - с 2007 года", - сообщает Telegram-канал.

Как отмечается в сообщении, теперь у помещения появился новый собственник, там уже сменили двери.

По данным Shot, Земфира* хранит в России сбережения: после начала спецоперации на Украине она перевела на накопительные счета около 30 миллионов рублей. В 2023 году она переписала свою квартиру на Фрунзенской набережной на подругу Ренату Литвинову, вместе с которой уехала во Францию, говорится в публикации.