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Земфира* продала последнюю недвижимость в России, пишут СМИ - РИА Новости, 29.07.2026
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15:27 29.07.2026
Земфира* продала последнюю недвижимость в России, пишут СМИ

Земфира продала подвал, которым владела почти 20 лет

© РИА Новости / Михаил Фомичев | Перейти в медиабанкПевица Земфира* во время концерта
Певица Земфира* во время концерта - РИА Новости, 1920, 29.07.2026
© РИА Новости / Михаил Фомичев
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Певица Земфира* во время концерта. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Певица Земфира продала подвал площадью 134 квадратных метра на 5-й Магистральной улице в Москве.
  • Подвал оставался пустым после отъезда артистки из России, хотя она планировала организовать в нем звукозаписывающую студию.
МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Певица Земфира* продала подвал площадью 134 квадратных метров в Москве, которым владела почти 20 лет, помещение оставалось пустым после отъезда артистки из России, сообщил Telegram-канал Shot.
"Рокерша продала подвал площадью 134 "квадрата" на 5-й Магистральной улице в Москве. Сделка была завершена несколько месяцев назад. В нем артистка планировала организовать звукозаписывающую студию, но уехала из РФ - и помещение осталось простаивать. Подвалом она владела почти 20 лет - с 2007 года", - сообщает Telegram-канал.
Как отмечается в сообщении, теперь у помещения появился новый собственник, там уже сменили двери.
По данным Shot, Земфира* хранит в России сбережения: после начала спецоперации на Украине она перевела на накопительные счета около 30 миллионов рублей. В 2023 году она переписала свою квартиру на Фрунзенской набережной на подругу Ренату Литвинову, вместе с которой уехала во Францию, говорится в публикации.
Минюст РФ включил Земфиру* в реестр иностранных агентов в феврале 2023 года. Как отмечали в ведомстве, певица "открыто выступала в поддержку Украины, осуществляя концертную деятельность в недружественных странах с призывами против специальной военной операции, получала поддержку от иностранных источников". В июне 2025 года министерство сообщало, что певица проживает за пределами России.

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ШоубизРоссияМоскваУкраинаЗемфираРената ЛитвиноваОбщество
 
 
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