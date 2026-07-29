Правительство рассказало о стабилизации ситуации с топливом для аграриев

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Ситуация со снабжением топливом аграриев РФ постепенно стабилизируется.
- Уборочные работы продолжаются во всех регионах страны.
МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Ситуация со снабжением топливом аграриев РФ постепенно стабилизируется, уборочные работы продолжаются во всех регионах страны, сообщило правительство РФ.
Вице-премьер России Александр Новак провел совещание по ситуации на топливном рынке.
"Минсельхоз доложил о снабжении топливом предприятий агропромышленного комплекса и динамике цен на нефтепродукты. Отмечено, что ситуация в этой сфере постепенно стабилизируется, уборочные работы продолжаются во всех регионах страны", - говорится в сообщении.
Президент России Владимир Путин в конце июня поручил приложить все усилия, чтобы для предприятий агропромышленного комплекса соблюдались все графики поставок топлива. Потребности аграриев в топливе обеспечиваются в приоритетном порядке, сообщал Минсельхоз России 10 июля.
В России этим летом возникают перебои с поставками топлива, вызванные изменениями в логистике, говорил ранее Новак. Для улучшения ситуации правительство приняло ряд мер, в том числе запретило экспорт бензина и дизтоплива, предоставило налоговые стимулы для импорта топлива и роста производства в России.