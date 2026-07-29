Правительство рассказало о стабилизации ситуации с топливом для аграриев

Краткий пересказ от РИА ИИ Ситуация со снабжением топливом аграриев РФ постепенно стабилизируется.

Уборочные работы продолжаются во всех регионах страны.

МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Ситуация со снабжением топливом аграриев РФ постепенно стабилизируется, уборочные работы продолжаются во всех регионах страны, сообщило правительство РФ.

"Минсельхоз доложил о снабжении топливом предприятий агропромышленного комплекса и динамике цен на нефтепродукты. Отмечено, что ситуация в этой сфере постепенно стабилизируется, уборочные работы продолжаются во всех регионах страны", - говорится в сообщении.

Президент России Владимир Путин в конце июня поручил приложить все усилия, чтобы для предприятий агропромышленного комплекса соблюдались все графики поставок топлива. Потребности аграриев в топливе обеспечиваются в приоритетном порядке, сообщал Минсельхоз России 10 июля.