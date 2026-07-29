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Правительство рассказало о стабилизации ситуации с топливом для аграриев - РИА Новости, 29.07.2026
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14:25 29.07.2026 (обновлено: 14:56 29.07.2026)
Правительство рассказало о стабилизации ситуации с топливом для аграриев

Кабмин сообщил о стабилизации ситуации с топливом для аграриев

© Фото : Правительство РоссииДом правительства РФ
Дом правительства РФ - РИА Новости, 1920, 29.07.2026
© Фото : Правительство России
Дом правительства РФ. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Ситуация со снабжением топливом аграриев РФ постепенно стабилизируется.
  • Уборочные работы продолжаются во всех регионах страны.
МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Ситуация со снабжением топливом аграриев РФ постепенно стабилизируется, уборочные работы продолжаются во всех регионах страны, сообщило правительство РФ.
Вице-премьер России Александр Новак провел совещание по ситуации на топливном рынке.
"Минсельхоз доложил о снабжении топливом предприятий агропромышленного комплекса и динамике цен на нефтепродукты. Отмечено, что ситуация в этой сфере постепенно стабилизируется, уборочные работы продолжаются во всех регионах страны", - говорится в сообщении.
Президент России Владимир Путин в конце июня поручил приложить все усилия, чтобы для предприятий агропромышленного комплекса соблюдались все графики поставок топлива. Потребности аграриев в топливе обеспечиваются в приоритетном порядке, сообщал Минсельхоз России 10 июля.
В России этим летом возникают перебои с поставками топлива, вызванные изменениями в логистике, говорил ранее Новак. Для улучшения ситуации правительство приняло ряд мер, в том числе запретило экспорт бензина и дизтоплива, предоставило налоговые стимулы для импорта топлива и роста производства в России.
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