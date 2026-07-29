Дурова могут включить в список экстремистов, считает адвокат

МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Основателя Telegram Павла Дурова, обвиняемого по делу о содействии терроризму, могут включить в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга, сообщил РИА Новости опрошенный в качестве эксперта адвокат Олег Зернов.

"Одним из оснований для включения в этот перечень (Росфинмониторинга - ред.) является постановление следователя о привлечении лица в качестве обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного статьей 205.1 УК РФ", - рассказал собеседник агентства.

Таким образом, по словам адвоката, Дурова в ближайшее время могут включить в перечень физлиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму.