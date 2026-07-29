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Дурова могут включить в список экстремистов, считает адвокат - РИА Новости, 29.07.2026
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11:52 29.07.2026
Дурова могут включить в список экстремистов, считает адвокат

Адвокат Зернов: Дурова могут включить в список террористов и экстремистов

CC BY 2.0 / TechCrunch/Image by Dan Taylor / Chat with Pavel DurovПавел Дуров
Павел Дуров - РИА Новости, 1920, 29.07.2026
CC BY 2.0 / TechCrunch/Image by Dan Taylor / Chat with Pavel Durov
Павел Дуров. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Павлу Дурову предъявлено обвинение по делу о содействии терроризму, он объявляется в международный розыск.
  • Одним из оснований для включения в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга является постановление следователя о привлечении лица в качестве обвиняемого по статье 205.1 УК РФ.
  • Павла Дурова могут включить в перечень физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму.
МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Основателя Telegram Павла Дурова, обвиняемого по делу о содействии терроризму, могут включить в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга, сообщил РИА Новости опрошенный в качестве эксперта адвокат Олег Зернов.
В среду ФСБ РФ сообщила, что администрация Telegram не удалила каналы, чаты и боты, активно используемые спецслужбами Украины для вербовки молодежи в России и подготовки диверсионно-террористических актов, массовых убийств, а также кибермошенничества. Дурову предъявлено обвинение по делу о содействии терроризму (часть 1.1 статьи 205.1 УК РФ), он объявляется в международный розыск.
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"Одним из оснований для включения в этот перечень (Росфинмониторинга - ред.) является постановление следователя о привлечении лица в качестве обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного статьей 205.1 УК РФ", - рассказал собеседник агентства.
Таким образом, по словам адвоката, Дурова в ближайшее время могут включить в перечень физлиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму.
Павел Дуров - РИА Новости, 1920, 29.07.2026
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