Родионенко оценила шансы россиян выступить на чемпионате Европы с флагом

Краткий пересказ от РИА ИИ Валентина Родионенко выразила надежду на то, что российские спортсмены выступят с национальной символикой на чемпионате Европы по спортивной гимнастике в Загребе.

Генеральная ассамблея Европейского гимнастического союза ратифицировала выступления российских спортсменов с флагом и гимном.

Женская и молодежная сборные России вылетают на чемпионат 9 августа, а мужская — 17 августа.

МОСКВА, 29 июл – РИА Новости, Олег Богатов. Экс-старший тренер сборной России Валентина Родионенко заявила РИА Новости, что надеется на то, что на предстоящем чемпионате Европы по спортивной гимнастике в Загребе российские спортсмены выступят с национальной символикой.

Чемпионат Европы пройдет в Хорватии с 12 по 23 августа. Внеочередная генеральная ассамблея Европейского гимнастического союза во вторник ратифицировала выступления российских спортсменов с флагом и гимном. Таким образом, правила привели в соответствие с действующими решениями Международной федерации гимнастики (World Gymnastics). Как отмечается, для соревнований, одобренных до 28 июля, может применяться переходный порядок: атлетов точно допустят, но демонстрировать государственную символику будет нельзя, если этого требуют закон или обязательные требования принимающей страны.

"Мы надеемся, что в Хорватии ничего непредвиденного не произойдет, и мы будем выступать с флагом и с гимном. Потому что у нас существуют очень дружеские отношения с Федерацией гимнастики Хорватии", - сказала Родионенко.

"Рассчитываю, что после такого длительного перерыва в выступлениях наши спортсмены не дрогнут на официальных стартах. Мы готовимся к соревнованиям и надеемся, что все будет хорошо. Женская и молодежная сборная России вылетают 9 августа, а мужская – 17 августа", - добавила собеседница агентства.