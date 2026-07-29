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Родионенко оценила шансы россиян выступить на чемпионате Европы с флагом - РИА Новости Спорт, 29.07.2026
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10:50 29.07.2026 (обновлено: 12:27 29.07.2026)
Родионенко оценила шансы россиян выступить на чемпионате Европы с флагом

Родионенко надеется, что российские гимнасты выступят с флагом и гимном на ЧЕ

© пресс-служба ФСГРТренер российских гимнастов Валентина Родионенко
Тренер российских гимнастов Валентина Родионенко - РИА Новости, 1920, 29.07.2026
© пресс-служба ФСГР
Тренер российских гимнастов Валентина Родионенко. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Валентина Родионенко выразила надежду на то, что российские спортсмены выступят с национальной символикой на чемпионате Европы по спортивной гимнастике в Загребе.
  • Генеральная ассамблея Европейского гимнастического союза ратифицировала выступления российских спортсменов с флагом и гимном.
  • Женская и молодежная сборные России вылетают на чемпионат 9 августа, а мужская — 17 августа.
МОСКВА, 29 июл – РИА Новости, Олег Богатов. Экс-старший тренер сборной России Валентина Родионенко заявила РИА Новости, что надеется на то, что на предстоящем чемпионате Европы по спортивной гимнастике в Загребе российские спортсмены выступят с национальной символикой.
Чемпионат Европы пройдет в Хорватии с 12 по 23 августа. Внеочередная генеральная ассамблея Европейского гимнастического союза во вторник ратифицировала выступления российских спортсменов с флагом и гимном. Таким образом, правила привели в соответствие с действующими решениями Международной федерации гимнастики (World Gymnastics). Как отмечается, для соревнований, одобренных до 28 июля, может применяться переходный порядок: атлетов точно допустят, но демонстрировать государственную символику будет нельзя, если этого требуют закон или обязательные требования принимающей страны.
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"Мы надеемся, что в Хорватии ничего непредвиденного не произойдет, и мы будем выступать с флагом и с гимном. Потому что у нас существуют очень дружеские отношения с Федерацией гимнастики Хорватии", - сказала Родионенко.
"Рассчитываю, что после такого длительного перерыва в выступлениях наши спортсмены не дрогнут на официальных стартах. Мы готовимся к соревнованиям и надеемся, что все будет хорошо. Женская и молодежная сборная России вылетают 9 августа, а мужская – 17 августа", - добавила собеседница агентства.
Исполком World Gymnastics принял аналогичное решение 17 мая. При этом ограничения могут сохраниться на соревнованиях, утвержденных до того, как это произошло.
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СпортВалентина РодионенкоСпортивная гимнастика
 
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