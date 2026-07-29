Краткий пересказ от РИА ИИ Бразилец Даниэль Феррейра, рекордсмен Южной Америки в марафоне, пропал без вести.

Мать спортсмена сообщила, что он ушел из дома вечером 19 июня, имея при себе только черный рюкзак.

МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Рекордсмен Южной Америки в марафоне бразилец Даниэль Феррейра пропал без вести и больше месяца не выходит на связь, сообщила мать спортсмена Валдирене Паула Феррейра в соцсети Facebook*.

Мать легкоатлета опубликовала данные сына в соцсети, отметив, что он ушел из дома вечером 19 июня, имея при себе только черный рюкзак. Также она добавила, что у ее сына есть психические проблемы. Во вторник, 28 июля, ему исполнилось 28 лет.

Феррейра представлял Бразилию на Олимпиаде 2021 года в марафоне. В апреле 2022 года он стал обладателем рекорда Южной Америки , пробежав дистанцию Сеульского марафона за 2 часа 4 минуты 51 секунду.

В 2024 году спортсмен провалил допинг-тест, в его пробе были обнаружены дростанолон, метенолон и нандролон. Все эти препараты относятся к классу анаболических стероидов. В мае 2025 года он был дисквалифицирован на 5 лет с 15 июля 2024 года, а его результаты с 4 июля 2024 года были аннулированы.