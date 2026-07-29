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Рекордсмен Южной Америки в марафоне пропал без вести - РИА Новости Спорт, 29.07.2026
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08:08 29.07.2026
Рекордсмен Южной Америки в марафоне пропал без вести

Рекордсмен Южной Америки в марафоне пропал без вести и не выходит на связь

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкМарафон
Марафон - РИА Новости, 1920, 29.07.2026
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Бразилец Даниэль Феррейра, рекордсмен Южной Америки в марафоне, пропал без вести.
  • Мать спортсмена сообщила, что он ушел из дома вечером 19 июня, имея при себе только черный рюкзак.
МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Рекордсмен Южной Америки в марафоне бразилец Даниэль Феррейра пропал без вести и больше месяца не выходит на связь, сообщила мать спортсмена Валдирене Паула Феррейра в соцсети Facebook*.
Мать легкоатлета опубликовала данные сына в соцсети, отметив, что он ушел из дома вечером 19 июня, имея при себе только черный рюкзак. Также она добавила, что у ее сына есть психические проблемы. Во вторник, 28 июля, ему исполнилось 28 лет.
Феррейра представлял Бразилию на Олимпиаде 2021 года в марафоне. В апреле 2022 года он стал обладателем рекорда Южной Америки, пробежав дистанцию Сеульского марафона за 2 часа 4 минуты 51 секунду.
В 2024 году спортсмен провалил допинг-тест, в его пробе были обнаружены дростанолон, метенолон и нандролон. Все эти препараты относятся к классу анаболических стероидов. В мае 2025 года он был дисквалифицирован на 5 лет с 15 июля 2024 года, а его результаты с 4 июля 2024 года были аннулированы.
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