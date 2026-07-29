Продюсер Разин заявил, что не знал о семье Шатунова

Краткий пересказ от РИА ИИ Продюсер Разин заявлял, что не знал о жене и детях Шатунова.

Суд в Москве отклонил иск Разина, оспаривавший законность свидетельства о праве на наследство Шатунова, выданного его вдове и детям, так как в копии договора, на который ссылался Разин, экспертиза обнаружила признаки замены листа.

Разин заочно арестован по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере, МВД объявило его в розыск.

МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Продюсер Андрей Разин в иске о наследстве Юрия Шатунова заявлял, что не знал о жене и детях певца, говорится в судебных материалах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.

Ранее суд в Москве отклонил иск Разина , в котором тот оспаривал законность свидетельства о праве на наследство Шатунова, выданном его вдове Светлане, сыну Дэннису и дочери Эстелле. Продюсер ссылался на заключенный в 2013 году договор, согласно которому ему были переданы права на все результаты интеллектуальной деятельности Шатунова. При вынесении отказа в иске суд опирался на заключение экспертизы, усмотревшей в копии документа признаки замены листа.

"Для Разина, как руководителя творческой студии "Ласковый май", стало открытием, что у (Шатунова - ред.) имеются официальные супруга, сын и дочь", - цитируется в материалах позиция продюсера.

Суд, отклоняя иск, отдельно отметил, что "доводы истца о неосведомленности о наличии у наследодателя супруги и детей не может служить основанием для удовлетворения иска", следует из материалов.

Разин заочно арестован в РФ по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере. По словам адвоката, которая представляет семью Шатунова, следствие считает, что Разин долго использовал поддельный договор с автором песен "Ласкового мая" Сергеем Кузнецовым для получения денег как правообладатель музыкальных произведений. Санкция статьи предусматривает до 10 лет колонии. МВД объявило Разина в розыск.