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Путин выразил уверенность в успехе "Игр будущего" в Казахстане - РИА Новости, 29.07.2026
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16:04 29.07.2026 (обновлено: 16:23 29.07.2026)
Путин выразил уверенность в успехе "Игр будущего" в Казахстане

Путин уверен, что "Игры будущего" в Казахстане пройдут на самом высоком уровне

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин выступает с видеообращением к участникам и гостям III Международного мультиспортивного турнира "Игры будущего", который пройдет в Астане
Президент РФ Владимир Путин выступает с видеообращением к участникам и гостям III Международного мультиспортивного турнира Игры будущего, который пройдет в Астане - РИА Новости, 1920, 29.07.2026
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин выступает с видеообращением к участникам и гостям III Международного мультиспортивного турнира "Игры будущего", который пройдет в Астане
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент России Владимир Путин выразил уверенность, что "Игры будущего" в Казахстане пройдут на высоком уровне.
  • Он отметил значимый вклад президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в развитие фиджитал-движения и "Игр будущего".
МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин высказал уверенность в том, что третий мультиспортивный турнир "Игры будущего" в Казахстане пройдет на самом высоком уровне, и отметил вклад президента республики Касым-Жомарта Токаева в развитие фиджитал-движения.
Международный мультиспортивный турнир "Игры будущего" начинается в Астане 29 июля. Казахстан станет третьей страной, принявшей соревнования после России и ОАЭ. Игры завершатся 9 августа. В них примут участие более 800 спортсменов 50 национальностей.
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"Казахстан обладает мощным спортивным потенциалом, его представители заслуженно добиваются высоких наград на престижных международных соревнованиях. Мы хорошо знаем традиции щедрости и гостеприимства, которыми отличаются наши казахстанские друзья. Поэтому уверен, что Игры пройдут на самом высоком уровне, а спортсмены и зрители получат много позитивных эмоций от бескомпромиссной борьбы команд", - заявил Путин в видеообращении к участникам и гостям турнира в Казахстане.
Российский лидер поприветствовал участников состязаний, пожелал им успехов, а гостям турнира – ярких и незабываемых впечатлений.
"Важно, что география Игр расширяется. В этом году их принимает яркая, современная, динамично растущая Астана, перенявшая эстафету у Абу-Даби – хозяев соревнований прошлого года. Хочу особо выделить значимый вклад в развитие фиджитал-движения и "Игр будущего" президента Казахстана Касым-Жомарта Кемелевича Токаева. Именно благодаря его личному участию и заинтересованной позиции третьи "Игры будущего" проводятся в Астане", - подчеркнул Путин.
Президент России отметил, что эти уникальные состязания воплощают в себе спорт и инновации, физическую и интеллектуальную культуру.
"Их основная миссия – содействовать гармоничному развитию человека, устремленного в будущее, открытого прогрессу, уверенно владеющего самыми передовыми технологиями; человека, который понимает ценность знаний и стремится к совершенствованию. Убежден, что со временем количество самостоятельных дисциплин и в программе Игр, и в фиджитал-спорте в целом будет расти, так же как и их популярность", - заявил он.
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