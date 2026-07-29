Путин выразил уверенность в успехе "Игр будущего" в Казахстане

Президент РФ Владимир Путин выступает с видеообращением к участникам и гостям III Международного мультиспортивного турнира "Игры будущего", который пройдет в Астане

Президент РФ Владимир Путин выступает с видеообращением к участникам и гостям III Международного мультиспортивного турнира "Игры будущего", который пройдет в Астане

Краткий пересказ от РИА ИИ Президент России Владимир Путин выразил уверенность, что "Игры будущего" в Казахстане пройдут на высоком уровне.

Он отметил значимый вклад президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в развитие фиджитал-движения и "Игр будущего".

МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин высказал уверенность в том, что третий мультиспортивный турнир "Игры будущего" в Казахстане пройдет на самом высоком уровне, и отметил вклад президента республики Касым-Жомарта Токаева в развитие фиджитал-движения.

Международный мультиспортивный турнир "Игры будущего" начинается в Астане 29 июля. Казахстан станет третьей страной, принявшей соревнования после России и ОАЭ. Игры завершатся 9 августа. В них примут участие более 800 спортсменов 50 национальностей.

"Казахстан обладает мощным спортивным потенциалом, его представители заслуженно добиваются высоких наград на престижных международных соревнованиях. Мы хорошо знаем традиции щедрости и гостеприимства, которыми отличаются наши казахстанские друзья. Поэтому уверен, что Игры пройдут на самом высоком уровне, а спортсмены и зрители получат много позитивных эмоций от бескомпромиссной борьбы команд", - заявил Путин в видеообращении к участникам и гостям турнира в Казахстане.

Российский лидер поприветствовал участников состязаний, пожелал им успехов, а гостям турнира – ярких и незабываемых впечатлений.

"Важно, что география Игр расширяется. В этом году их принимает яркая, современная, динамично растущая Астана, перенявшая эстафету у Абу-Даби – хозяев соревнований прошлого года. Хочу особо выделить значимый вклад в развитие фиджитал-движения и "Игр будущего" президента Казахстана Касым-Жомарта Кемелевича Токаева. Именно благодаря его личному участию и заинтересованной позиции третьи "Игры будущего" проводятся в Астане", - подчеркнул Путин.

Президент России отметил, что эти уникальные состязания воплощают в себе спорт и инновации, физическую и интеллектуальную культуру.