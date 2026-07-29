Путин: "Игры будущего" были и остаются свободными от двойных стандартов

Краткий пересказ от РИА ИИ Президент России Владимир Путин заявил, что «Игры будущего» остаются свободными от политической конъюнктуры, дискриминации и двойных стандартов.

«Игры будущего» — это международные соревнования по гибридным дисциплинам, объединяющие классический спорт и киберспорт или VR/AR-технологию.

Международный мультиспортивный турнир «Игры будущего» начнется в Астане 29 июля и завершится 9 августа, в нем примут участие более 800 спортсменов 50 национальностей.

МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. "Игры будущего" были и остаются свободными от политической конъюнктуры, любых форм дискриминации и двойных стандартов, заявил президент России Владимир Путин в обращении к участникам и гостям III Международного мультиспортивного турнира "Игры будущего".

Обращение президента РФ к участникам и гостям опубликовано на сайте Кремля.

"Отмечу, что с самого начала эти игры были и остаются свободными от политической конъюнктуры, любых форм дискриминации и двойных стандартов", - говорится в обращении президента.

"Игры будущего" – инновационные международные соревнования по гибридным дисциплинам в концепции фиджитал (physical+digital), которая объединяет классический спорт и киберспорт или VR/AR-технологию. Первые "Игры будущего" прошли в Казани в 2024 году. В 2025 году Игры состоялись в Абу-Даби.