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Путин: "Игры будущего" были и остаются свободными от двойных стандартов - РИА Новости Спорт, 29.07.2026
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15:40 29.07.2026 (обновлено: 23:08 29.07.2026)
Путин: "Игры будущего" были и остаются свободными от двойных стандартов

Путин: "Игры будущего" были и остаются свободными от политической конъюнктуры

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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент России Владимир Путин заявил, что «Игры будущего» остаются свободными от политической конъюнктуры, дискриминации и двойных стандартов.
  • «Игры будущего» — это международные соревнования по гибридным дисциплинам, объединяющие классический спорт и киберспорт или VR/AR-технологию.
  • Международный мультиспортивный турнир «Игры будущего» начнется в Астане 29 июля и завершится 9 августа, в нем примут участие более 800 спортсменов 50 национальностей.
МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. "Игры будущего" были и остаются свободными от политической конъюнктуры, любых форм дискриминации и двойных стандартов, заявил президент России Владимир Путин в обращении к участникам и гостям III Международного мультиспортивного турнира "Игры будущего".
Обращение президента РФ к участникам и гостям опубликовано на сайте Кремля.
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"Отмечу, что с самого начала эти игры были и остаются свободными от политической конъюнктуры, любых форм дискриминации и двойных стандартов", - говорится в обращении президента.
"Игры будущего" – инновационные международные соревнования по гибридным дисциплинам в концепции фиджитал (physical+digital), которая объединяет классический спорт и киберспорт или VR/AR-технологию. Первые "Игры будущего" прошли в Казани в 2024 году. В 2025 году Игры состоялись в Абу-Даби.
Международный мультиспортивный турнир "Игры будущего" начнется в Астане 29 июля. Казахстан станет третьей страной, принявшей соревнования после России и ОАЭ. Игры завершатся 9 августа. В них примут участие более 800 спортсменов 50 национальностей.
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