Путин назвал Россию одной из ведущих спортивных держав планеты

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"Рад приветствовать вас на открытии III Международного мультиспортивного турнира "Игры будущего". Россия – одна из ведущих спортивных держав планеты, родина великих атлетов, рекордов и побед. Мы гордимся, что именно наша страна стояла у истоков фиджитал-движения и, конечно, создаем все условия для развития этого вида спорта", - говорится в тексте обращения.