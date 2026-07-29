Краткий пересказ от РИА ИИ
- Президент России Владимир Путин обратился к участникам и гостям III Международного мультиспортивного турнира "Игры будущего".
- В обращении Путин назвал Россию одной из ведущих спортивных держав планеты и родиной великих атлетов, рекордов и побед.
МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в обращении к участникам и гостям III Международного мультиспортивного турнира "Игры будущего" назвал Россию одной из ведущих спортивных держав планеты, а также родиной великих атлетов, рекордов и побед.
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"Рад приветствовать вас на открытии III Международного мультиспортивного турнира "Игры будущего". Россия – одна из ведущих спортивных держав планеты, родина великих атлетов, рекордов и побед. Мы гордимся, что именно наша страна стояла у истоков фиджитал-движения и, конечно, создаем все условия для развития этого вида спорта", - говорится в тексте обращения.
"Игры будущего" – инновационные международные соревнования по гибридным дисциплинам в концепции фиджитал (physical+digital), которая объединяет классический спорт и киберспорт или VR/AR-технологию. Первые "Игры будущего" прошли в Казани в 2024 году. В 2025 году Игры состоялись в Абу-Даби.