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Путин назвал Россию одной из ведущих спортивных держав планеты - РИА Новости Спорт, 29.07.2026
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15:38 29.07.2026 (обновлено: 15:46 29.07.2026)
Путин назвал Россию одной из ведущих спортивных держав планеты

Путин назвал Россию одной из ведущих спортивных держав планеты и родиной побед

© РИА Новости / Юрий Кочетков | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 29.07.2026
© РИА Новости / Юрий Кочетков
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент России Владимир Путин обратился к участникам и гостям III Международного мультиспортивного турнира "Игры будущего".
  • В обращении Путин назвал Россию одной из ведущих спортивных держав планеты и родиной великих атлетов, рекордов и побед.
МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в обращении к участникам и гостям III Международного мультиспортивного турнира "Игры будущего" назвал Россию одной из ведущих спортивных держав планеты, а также родиной великих атлетов, рекордов и побед.
Обращение президента РФ к участникам и гостям турнира "Игры будущего" опубликовано на сайте Кремля.
«
"Рад приветствовать вас на открытии III Международного мультиспортивного турнира "Игры будущего". Россия – одна из ведущих спортивных держав планеты, родина великих атлетов, рекордов и побед. Мы гордимся, что именно наша страна стояла у истоков фиджитал-движения и, конечно, создаем все условия для развития этого вида спорта", - говорится в тексте обращения.
"Игры будущего" – инновационные международные соревнования по гибридным дисциплинам в концепции фиджитал (physical+digital), которая объединяет классический спорт и киберспорт или VR/AR-технологию. Первые "Игры будущего" прошли в Казани в 2024 году. В 2025 году Игры состоялись в Абу-Даби.
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