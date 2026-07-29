Путин встретился с советником главы Минсельхоза

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Президент России Владимир Путин встретился с советником министра сельского хозяйства России Ольгой Абрамовой.
- Встреча прошла в Кремле.
МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в среду встретился с советником министра сельского хозяйства РФ Ольгой Абрамовой.
Встреча прошла в Кремле.
"Ольга Викторовна, вы родились в Удмуртии, да? И там работали практически все время? Дослужились до фактически председателя правительства. Как вы оцениваете сейчас ситуацию в республике?" - спросил глава государства в начале встречи.
Абрамова ответила президенту, что сегодня в республике заложен очень серьезный фундамент для развития.
Абрамова стала советником главы Минсельхоза осенью 2024 года. До этого она занимала пост и.о. председателя правительства Удмуртии.
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28 июля, 16:04