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Путин встретился с советником главы Минсельхоза - РИА Новости, 29.07.2026
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11:58 29.07.2026 (обновлено: 12:25 29.07.2026)
Путин встретился с советником главы Минсельхоза

Путин провел встречу с советником главы Минсельхоза Абрамовой

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 29.07.2026
© РИА Новости / POOL
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Президент России Владимир Путин . Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент России Владимир Путин встретился с советником министра сельского хозяйства России Ольгой Абрамовой.
  • Встреча прошла в Кремле.
МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в среду встретился с советником министра сельского хозяйства РФ Ольгой Абрамовой.
Встреча прошла в Кремле.
"Ольга Викторовна, вы родились в Удмуртии, да? И там работали практически все время? Дослужились до фактически председателя правительства. Как вы оцениваете сейчас ситуацию в республике?" - спросил глава государства в начале встречи.
Абрамова ответила президенту, что сегодня в республике заложен очень серьезный фундамент для развития.
Абрамова стала советником главы Минсельхоза осенью 2024 года. До этого она занимала пост и.о. председателя правительства Удмуртии.
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