Проверка показаний по делу о мошенничестве с деньгами Цзю длилась три часа

Краткий пересказ от РИА ИИ Проверка показаний на месте по уголовному делу о мошенничестве в отношении Игоря Козьякова заняла около трех часов.

Следователь осмотрел помещение детского центра «Катюша» и зафиксировал ремонт и увеличение площади центра, на которые, по словам Козьякова, пошли деньги, взятые в долг у Константина Цзю.

МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Проверка показаний на месте по уголовному делу о мошенничестве в отношении учредителя детского центра "Катюша" Игоря Козьякова, возбужденному по обращению бывшего чемпиона мира по боксу Константина Цзю, заняла около трех часов, сообщила РИА Новости адвокат бизнесмена Ольга Карлова.

"Проверка показаний на месте длилась около трех часов", - сказала она.

Сам Цзю на проверку не приехал, сообщала ранее адвокат.

По словам Карловой, в ходе следственного действия следователь осмотрел помещение центра и зафиксировал ремонт и увеличение площади центра, на которые, по словам Козьякова, и пошли взятые у Цзю деньги в долг.

Защита бизнесмена настаивает, что претензии боксера необоснованны, а требуемая ставка по договору займа неправомерна.