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ЕР попросит СК провести проверку после избиения ученого на Урале - РИА Новости, 29.07.2026
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00:28 29.07.2026
ЕР попросит СК провести проверку после избиения ученого на Урале

ЕР попросит СК провести проверку после избиения ученого Зезина на Урале

Момент нападения на Никиту Зезина. Кадр записи камеры видеонаблюдения
Момент нападения на Никиту Зезина. Кадр записи камеры видеонаблюдения - РИА Новости, 1920, 29.07.2026
Момент нападения на Никиту Зезина. Кадр записи камеры видеонаблюдения. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Руководитель центрального исполкома партии «Единая Россия» Александр Сидякин подготовил обращение в Следственный комитет РФ с просьбой организовать федеральную проверку по делу об избиении Никиты Зезина.
  • Пресс-служба Следственного комитета РФ сообщила, что по заявлению об избиении ученого возбуждено уголовное дело.
  • По данным МВД, личности участников конфликта установлены.
МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Руководитель центрального исполкома партии "Единая Россия" Александр Сидякин сообщил, что подготовил обращение в Следственный комитет РФ с просьбой организовать федеральную проверку по делу об избиении Никиты Зезина - директора Уральского федерального аграрного научно‑исследовательского центра УрО РАН в Екатеринбурге.
Зезин скончался 22 июля на 68-м году жизни, сообщал центр. Позднее депутат свердловского заксобрания Вячеслав Вегнер разместил на своей странице "ВКонтакте" сведения о том, что незадолго до смерти Зезин мог быть жестоко избит.
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По данным Вегнера, ученый сделал замечание детям, которые ездили по опытным полям на квадроциклах, уничтожая посевы, позвонил их родителям и отвез к институту, чтобы передать им детей. Однако группа людей на четырех машинах, среди которых был отец детей, жестоко избили Зезина и его заместителя Александра Шанина, сообщил депутат. По его словам, в результате побоев и стресса сердце ученого не выдержало, и спустя несколько дней он скончался.
"Подготовил обращение на имя председателя СК РФ Александра Бастрыкина. Считаю, что нужно разобраться не только по факту вопиющей бойни, но и провести федеральную проверку, что за ОПГ в спортивных костюмах на внедорожниках устраивает в регионе кровавые разборки", - написал он в своем канале на платформе "Макс".
По словам Сидякина, виновные должны ответить за преступление в соответствии с законодательством.
"Эта трагедия - не просто бытовой конфликт. Это настоящий вызов обществу, наглядный пример дикости и правового нигилизма", - отметил он.
Пресс-служба Следственного комитета РФ сообщила, что по заявлению об избиении ученого возбуждено уголовное дело, а доклад о расследовании будет представлен Бастрыкину. По данным МВД, личности участников конфликта установлены.
Никита Зезин посвятил сельскохозяйственной науке более 40 лет. Он написал более 260 научных трудов, монографий и книг. Прощание с ним прошло в понедельник, 27 июля.
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ПроисшествияРоссияЕкатеринбургАлександр СидякинАлександр БастрыкинЕдиная РоссияРоссийская академия наукСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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